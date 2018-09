Khánh My ngất xỉu trên phim trường

Tuy nhiên, vừa kết thúc phân đoạn, Khánh My đã bất ngờ ngất xỉu vì kiệt sức. Một người bạn thân của cô tiết lộ, vì phải làm việc liên tục từ sáng đến đêm khuya trong nhiều ngày liên tiếp nên sức khỏe Khánh My không được tốt. Trên trường quay, ê kíp hốt hoảng trước sự cố của Khánh My. Cô được mọi người chăm sóc và đã tỉnh lại. Thế nhưng tối qua, sau khi trở về nhà, Khánh My tiếp tục bất tỉnh khiến người nhà phải đưa vào viện cấp cứu. Hiện, cô nằm viện truyền nước và đợi kết quả theo dõi của bác sĩ.