Khánh My mặc bốc lửa, dạy bơi cho Đức Thịnh

Khánh My và Đức Thịnh hào hứng xem lại cảnh quay. Đạo diễn Hoàng Duy (ngồi) cho biết, ban đầu tình huống này khá nhẹ nhàng, nhưng cuối cùng anh muốn đẩy mạnh độ hài hước nên đã thay đổi hoàn toàn. Thay vì Khánh My gặp Đức Thịnh trong một địa điểm lãng mạn, họ được chuyển ra bể bơi với màn tập bơi có một không hai. Phim 'Ma dai' sẽ ra rạp sớm hơn so với thời gian dự kiến, vào 28/4.