Khánh My lên tiếng khi bị Hồng Quế 'đá xoáy' trong chung kết

Người mẫu chỉ ra những điểm chưa đúng trong tiết mục múa đồng của Á quân.

Vì lý do bị chấn thương nên Hồng Quế đành phải rút khỏi chung kết Bước nhảy hoàn vũ 2016 trước 2 tuần. Tuy vậy, tối qua (16/4), cô vẫn có mặt tại sân khấu để cổ vũ cho 3 thí sinh ST, Jennifer Phạm và Khánh My cùng tranh giải Quán quân. Khi Khánh My đang trình diễn bài múa đồng, Hồng Quế đã đăng tải tấm ảnh chụp tiết mục của nữ diễn viên lên trang cá nhân với những lời 'đá xoáy'.

Hồng Quế 'chỉnh' Khánh My ngay trong đêm chung kết.

Hồng Quế viết: "Có một sự kết hợp dân gian lên Bước nhảy hoàn vũ. Nhưng hãy tìm kiểu kỹ tâm linh Việt làm như thế nào. Điều thứ nhất, sao Quan Đệ Nhất lại múa quạt. Điều thứ hai múa Mồi trước khi Khai Quang. Điều thứ ba, không có Cô nào về mà giật đùng đùng, Cô là nhẹ nhàng mềm mại chứ không có giật điện. Cái gì cũng nên có sự tiết chế thì mới hoàn hảo. Nên hiểu kỹ tâm linh trước khi có một sự kết hợp như vậy".

Trước việc bị Hồng Quế chỉ ra những điểm sai trong bài lên đồng, Khánh My giải thích, cô dàn dựng tiết mục dựa trên sự tư vấn của danh hài Hoài Linh và giám khảo Khánh Thi. Cô chưa đọc Hồng Quế viết gì trên trang cá nhân nên không trả lời cụ thể được.

Khánh My trượt giải quán quân như lời đồn.

“Trong cuộc thi mối quan hệ của tôi và Hồng Quế bình thường. Không hiểu sao cô ấy lại viết như vậy. Tôi không bất ngờ về chuyện này vì biết đâu Quế uyên thâm hơn tôi trong lĩnh vực này. Tính tôi vỗn dĩ không để ý nhưng tôi nghĩ đã là chị em trong nghề, có gì cứ nói thằng với nhau sẽ hay hơn”, Khánh My cho biết.

Về Hồng Quế, khi được hỏi lý do chê bai Khánh My trên Facebook mà không gặp trực tiếp để góp ý, chân dài nói, đó là quyền tự do ngôn luận. Ngoài ra cô tư chối bình luận thêm. Về kết quả đêm thi, Hồng Quế nói: “ST chiến thắng chứng tỏ chương trình này có tính thực tế. Đây là chiến thắng của sự công bằng và tôi biết nó khác so với dự đoán của nhiều người”.

Trong chung kết Bước nhảy hoàn vũ 2016 tối qua, việc ST của nhóm 365 trở thành Nam vương đã nằm ngoài dự đoán của nhiều người, bởi trước đó, ai cũng đinh ninh, Khánh My sẽ giành giải Quán quân. Bản thân ST cũng bất ngờ về chiến thắng của mình khi chưa bao giờ anh nghĩ đến điều này. Trong 3 tháng diễn ra chương trình, nam ca sĩ chỉ biết cố gắng. Anh tiết lộ, mỗi ngày anh đều “niệm chú” mình làm được và kết quả đã vượt ngoài sức mong đợi.

ST và bạn nhảy trong vòng vây của báo chí sau khi trở thành Nam vương đầu tiên của 'Bước nhảy hoàn vũ 2016'.

ST thổ lộ, chiếc cúp vàng không phải là của riêng anh mà còn là công sức của cả ê kíp đứng sau hỗ trợ. Anh đặc biệt gửi lời cảm ơn đến bạn nhảy Vyara Klisurska bởi cô là người đóng góp rất nhiều vào chiến thắng. Trước thắc mắc, tại sao phần trình diễn của mình lại đơn điệu hơn so với những thí sinh khác, ST trả lời, đó là chủ đích của anh. Nam ca sĩ biết Khánh My và Jennifer Phạm sẽ đầu tư khủng phần dàn dựng nên anh chọn những tiết mục mang đến cảm xúc nhiều hơn.

Sau cuộc thi, Quán quân Bước nhảy hoàn vũ 2016 sẽ có những kế hoạch phát hành các sản phẩm nghệ thuật trong thời gian tới.

Riêng Khánh My, dù trượt giải cao nhất nhưng cô rất hài lòng với ngôi vị Á quân: “Kết quả hôm nay tôi thấy công bằng. ST có kỹ thuật tốt. Bản thân tôi cũng chưa từng biết gì về nhảy múa. Về thứ hai là vui rồi”.

Hoàng Trọng Vỹ

Ảnh: Maison de bil