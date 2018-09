Khánh My lên tiếng khi bị 'bóc mẽ' thuê xe 12 tỷ đi sự kiện

Chân dài phủ nhận việc bỏ 11 triệu đồng để thuê siêu xe sang dự ra mắt phim.

Tối 31/3, Khánh My gây chú ý khi tự cầm lái xế hộp sang trọng Bentley Continental GT hai màu đỏ trắng độc nhất vô nhị, trị giá tới 12 tỷ đồng tới buổi ra mắt bom tấn Fast and Furious 7 tại TP HCM. Chân dài khiến nhiều người trầm trồ bởi độ sang trọng, chịu chơi của cô. Nhiều người nghĩ, đây là xe Khánh My mới tậu bởi trước đó, "mỹ nhân Sài thành" từng khoe nhiều món hàng hiệu đắt giá và cuộc sống giàu sang, xa hoa của cô tại TP HCM. Có tin đồn, Khánh My đang yêu một đại gia, nên việc cô mua siêu xe không có gì là lạ.

Khánh My và siêu xe trị giá 12 tỷ tại buổi ra mắt phim ở TP HCM, tối 31/3.

Tuy nhiên, chiều 1/4, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin, siêu xe Khánh My mang tới buổi ra mắt phim không phải xe của cô mà thuộc quyền sở hữu một trung tâm kinh doanh dịch vụ cho thuê xe cưới hỏi. Giá thuê xe này trong vòng 4 giờ đồng hồ là 13,2 triệu đồng cho ngày cao điểm và 11 triệu đồng vào ngày thường. Khánh My thừa nhận, chiếc xe không phải của cô mà do một người bạn thân thiết cho mượn. Tuy nhiên, chân dài phủ nhận việc bỏ tiền thuê xe này để khoe, "nổ" với mọi người.

"Trước buổi ra mắt Fast and Furious 7, tôi đã háo hức chờ đợi và chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo. Tình cờ một anh bạn thân biết tôi định dùng xe riêng của mình đi thì gợi ý nên lái xe của anh mới hợp với bối cảnh hoành tráng của buổi ra mắt bộ phim về đề tài siêu xe. Anh có một dàn siêu xe, bảo tôi tới xem thích chiếc nào thì cứ lấy lái đi. Tôi thấy anh nói có lý nên đã mượn chiếc Bentley hợp với trang phục gam đỏ tôi mặc và hình ảnh siêu xe W Motors Lykan Hypersport hoành tráng trong phim. Khi đến sự kiện, nhiều người tò mò hỏi có phải xe của tôi không nhưng tôi thẳng thắn phủ nhận, chưa từng nói là xe riêng của mình. Tôi chỉ muốn xuất hiện chỉn chu, đẹp mắt tại buổi ra mắt phim nhưng không ngờ lại bị ném đá, chê bai là 'nổ' này nọ", Khánh My nói.

Chân dài cũng cho biết, cô không bao giờ bỏ 12 tỷ để mua một chiếc xe hơi, chỉ để đi dự một buổi ra mắt phim. "Người có đầu óc chẳng ai làm điều ngu ngốc như thế cả", chân dài chia sẻ.

Khánh My sắp tậu xế hộp mới màu vàng. Trước đó, cô thường di chuyển bằng xế hộp màu đen và trắng.

Khánh My khẳng định, chuyện cô từng bỏ hàng trăm triệu mua vé dự show Victoria's Secret ở Anh cũng như chuyện đặt xe hơi Lamborghini tại Mỹ là có thật. "Tháng 6 tới, xế hộp mới màu vàng của tôi sẽ về đến Việt Nam. Tôi nói chuyện này không phải để khoe mà vì nhiều người nghi ngờ chuyện tôi mua Lamborghini cũng khoác lác. Tôi chẳng dại gì nói dối, vì một chiếc xe mà làm hạ giá trị bản thân. Tôi biết một số người thích khoe những gì không phải của họ và khi bị bóc mẽ sẽ rất bẽ bàng, xấu hổ. Nhưng tôi không phải tuýp người đó. Tôi có thì nói mình có, không thì nói là không. Khoe nhau cái xe hay hơn nhau cái túi hàng hiệu cũng chẳng làm bản thân sang lên được", Khánh My bày tỏ.

Trung Nguyễn