Khánh My được trả lại đồng hồ tiền tỷ quên ở quán cà phê

Người đẹp cho rằng mình vừa gặp một 'điều kỳ diệu' và tin rằng trong đời vẫn còn nhiều người tốt.

Khánh My chia sẻ, tối 14/6, cô đi uống cà phê, bàn công việc với đạo diễn và ê kíp làm phim Tình xuyên biên giới. Lâu ngày mới gặp nên mọi người say sưa nói chuyện về bộ phim và các dự án khác đến quên cả thời gian. Khi giật mình nhìn đồng hồ, cả nhóm thấy đã gần 11h đêm, quán chuẩn bị đóng cửa nên vội vã tính tiền, ra về.

Khánh My và chiếc túi xách cô đã bỏ quên ở quán cà phê nhưng may mắn được trả lại.

Khi đến nhà, Khánh My mới hốt hoảng nhận ra cô đã để quên túi xách gồm nhiều giấy tờ, tài sản đắt tiền như: 2 bằng lái xe, passport, 4 thẻ tín dụng, một số tiền mặt và đặc biệt là chiếc đồng hồ hàng hiệu đính kim cương trị giá gần 1 tỷ đồng. "Chiếc đồng hồ không chỉ có giá trị về mặt vật chất mà còn mang ý nghĩa tinh thần với tôi", Khánh My nói.

Sau khi phát hiện bị quên túi xách, Khánh My vội lên mạng tìm số điện thoại của người quản lý quán cà phê và cố gọi cầu may với hy vọng nhờ anh này giúp đỡ tìm lại tài sản. Lúc này đã là nửa đêm, quán đóng cửa, chỉ còn người bảo vệ. Nữ diễn viên nài nỉ xin được mở cửa quán để vào đúng bàn mình đã ngồi nhằm tìm lại túi xách nhưng không có kết quả. Người quản lý quán hứa sẽ cố gắng hết sức, hỏi thăm các nhân viên để tìm lại đồ cho Khánh My. "Nói thật, tôi không dám tin sẽ tìm lại được chiếc túi trong thời buổi như thế này, khi mà cứ ra đường sơ hở một chút đã gặp họa, bị cướp tài sản như chơi", cô nói.

Người đẹp mừng rỡ khi tìm lại được chiếc đồng hồ hàng hiệu trị giá gần 1 tỷ đồng, có ý nghĩa về cả vật chất và tinh thần với cô.

Tuy vậy, sáng hôm sau, Khánh My vẫn dậy sớm, cố gọi điện thoại đến quán nhiều lần nhưng không ai nghe máy. Cô sống trong tâm trạng buồn bã, lo lắng không yên. "Thật bất ngờ là vài tiếng sau thì điều kỳ diệu xảy ra. Tôi gọi lại cho người quản lý của quán cà phê và được báo là họ tìm thấy chiếc túi xách rồi. Tất cả vật dụng bên trong đều còn đầy đủ. Tôi vừa mừng vừa xúc động, không nói lên lời. Tôi rất biết ơn các bạn nhân viên của quán cà phê ấy vì họ không chỉ trả lại cho tôi chiếc túi xách mà còn trao lại cho tôi niềm tin rằng trên đời vẫn còn nhiều người tốt, việc tốt hiện hữu quanh ta", Khánh My chia sẻ.

Trung Nguyễn