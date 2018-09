Khánh My đóng nhiều cảnh nóng trong phim của Việt Trinh

'Trót yêu' là phim điện ảnh do Việt Trinh và Châu Thổ đồng đạo diễn. Phim xoay quanh câu chuyện tình tay ba giữa Việt Trinh - Đức Hải - Khánh My. Trong đó, Việt Trinh - Đức Hải là vợ chồng, bị Khánh My làm người thứ ba xen vào nhờ vẻ trẻ đẹp, giỏi nắm bắt tâm lý đàn ông. Hơn nữa, cô ta có nhiều 'chiêu' giữ người tình trong phòng ngủ.