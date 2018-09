Khánh My bức xúc vì bị quảng cáo làm gái gọi

Hình ảnh Ngôi sao người mẫu 2010 bị dùng để minh hoạ cho một dịch vụ đen trên Facebook.

Hôm 13/9, một trang Facebook đăng tải hình ảnh người mẫu Khánh My mặc nội y để minh hoạ cho quảng cáo về dịch vụ cung cấp người mẫu VIP tiếp khách và đi tour trọn gói. Theo mẩu quảng cáo, họ sẽ cung cấp người mẫu dự tiệc, người mẫu tiếp khách và thậm chí cả dịch vụ... người mẫu ngủ trong sáng với giá từ 100-400 USD. Nhiều người cho rằng, đây thực chất là đường dây gái gọi trá hình.

Khánh My rất bàng hoàng khi được bạn bè báo tin. Cô cho biết, thời gian qua đang xây dựng hình ảnh tốt đẹp nên việc này khiến cô bị ảnh hưởng rất nhiều. Theo nữ người mẫu, đây là hành động bôi nhọ người khác. Cô e ngại các đối tác hoặc khán giả sẽ hiểu lầm khi đọc thông tin và thấy hình ảnh cô minh hoạ cho dịch vụ này.

Người mẫu Khánh My.

Khánh My cho biết, hình ảnh bị lấy để quảng cáo cho dịch vụ "đen" này là hình cô chụp cho một thương hiệu xe hơi cao cấp. Cô rất hụt hẫng vì hình ảnh quảng cáo của một thương hiệu nổi tiếng trong phút chốc bị lợi dụng để câu khách cho dịch vụ gái gọi trá hình. Khánh My không dám nghi ngờ ai đã "chơi khăm" mình, vì bản thân cô sống kín đáo, chuẩn mực và biết giữ mình trước mọi mối quan hệ. Rất bức xúc nhưng vì không có bằng chứng, Khánh My không quy chụp cho bất kỳ cá nhân nào vì sẽ bị cho là hồ đồ.

Giải vàng Ngôi sao người mẫu 2010 khẳng định, khi bước chân vào thế giới người mẫu, mỗi người có một cách khác nhau để nổi tiếng. Có người chọn cách ngắn nhất là tạo scandal, nhưng cũng có nhiều người rất vất vả để đứng vững trên đôi chân của mình. Với riêng Khánh My, vì tính chất công việc, cô thường phải mặc gợi cảm hay trang điểm kỹ lưỡng khi xuất hiện tại sự kiện, nhưng đó không phải con người thật và lối sống thật của cô. Cô rất cảm kích vì có những người hiểu và thông cảm, nhưng lại rất buồn khi không ít người nhìn vào đó và quy chụp nghề người mẫu không đàng hoàng.

"Nghề nào cũng cần sự tôn trọng. Các bạn biết tôn trọng danh dự của các bạn, tại sao không dành cho chúng tôi chỗ đứng xứng đáng vì chúng tôi đã lao động rất miệt mài", Khánh My bức xúc.

Hân Quy