Khánh My bị ném đá vỡ kính xe hơi

Khánh My khoe vai trần và 3 vòng lý tưởng trong trang phục cúp ngực, bó sát cơ thể. Cô chia sẻ, ngoài tai nạn bị ném đá xe hơi, thời gian này cô khá may mắn. Sau 'Hãy ẵm em ra biển', Khánh My vừa nhận vai chính trong phim điện ảnh mới của đạo diễn Hồng Ngân.