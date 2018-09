Khánh My bị kẻ lạ mặt tạt sơn đỏ vào người

Nữ diễn viên may mắn chỉ bị tạt trúng tay, nhưng sơn lại văng trúng xe và hai người đi đường.

Mới đây, Khánh My đăng tải ảnh một chiếc xe hơi bị tạt sơn đỏ trên trang cá nhân. Cô bức xúc viết: "Ôi trò bẩn của những kẻ thiếu học và vô văn hóa. Làm chi vậy không biết, có gì thì nói một tiếng. Không quan tâm nhưng làm thế này thì đáng thương quá. Kiểu này chắc phải thức trắng nhiều đêm để nghĩ kế hoạch nè. May mà xe mình không sao, tội bác tài xế đứng kế bên. Mong ai đó làm những trò này bớt ác lại. Ông trời giờ trả báo nhanh lắm đó. Ráng giữ đức cho con cháu và gia đình nhờ".

Diễn viên Khánh My.

Trao đổi với Ngoisao.net, Khánh My cho biết, sự việc xảy ra tối 1/11. Hôm đó, Khánh My đang cùng cháu gái, trợ lý và hai người khác từ trung tâm mua sắm ở khu vực Phú Mỹ Hưng (quận 7) bước ra, một kẻ lạ mặt bất ngờ chạy đến tạt sơn vào người cô. Sau đó, người này bỏ chạy, leo lên chiếc xe máy có một kẻ bịt mặt khác đợi sẵn. Khánh My nói, cô chỉ bị tạt trúng tay, nhưng sơn lại văng trúng hai người khách Tây đi ngang qua đó và một chiếc xe hơi đậu ở gần. Xe của Khánh My lúc đó vẫn nằm trong bãi nên không bị gì.

Chiếc xe hơi đậu gần Khánh My bị sơn đỏ văng trúng.

Khánh My cho rằng, người lạ mặt này đã theo dõi cô, đến thời điểm phù hợp thì ra tay. Nữ diễn viên không nghi ngờ ai, vì không có bằng chứng. Khánh My phán đoán, đây chỉ là hành động trả thù vặt. Sau sự việc này, người đẹp dự định sẽ thuê hai vệ sĩ để bảo vệ. Khánh My tiết lộ, trước đó, cô từng bị số điện thoại lạ nhắn tin hăm dọa, nhưng cô cho qua. "Mình cứ sống tốt, không làm hại hay hạ nhục ai hết. Ông trời sẽ thương mình", cô chia sẻ.

Diễm Trinh