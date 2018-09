Khánh My bật khóc khi nhắc đến scandal ảnh nóng

Trong một talkshow, người đẹp không kìm được nước mắt khi tiết lộ, sự cố ảnh nude đã khiến mẹ cô buồn.

Nhận lời làm khách mời của talkshow Lần đầu tôi kể, phát sóng lúc 19h ngày 19/10 trên kênh HTV2, Khánh My sẽ trải lòng về nghề nghiệp và cuộc sống, trong đó cô giãi bày cặn kẽ hàng loạt điều tiếng mình vướng phải trong thời gian qua.

Mở đầu buổi trò chuyện với anh Bờ Vai, cô chia sẻ về khoảng thời gian đáng nhớ khi tham gia bộ phim truyền hình Mỹ nhân Sài Gòn, kéo dài 9 tháng của đạo diễn Lê Cung Bắc. Cô nói, bản thân mình và ê kíp phải chịu rất nhiều khó khăn, một phần vì phim có bối cảnh xưa, nhưng phần lớn nguyên nhân nằm ở việc Hoa hậu Diễm Hương bị cắt vai do scandal lấy chồng. Sự việc khiến cả đoàn lao đao, phải quay lại toàn bộ bối cảnh có Diễm Hương góp mặt.

Khánh My trong talkshow 'Lần đầu tôi kể'.

Ngoài vụ ồn ào của Diễm Hương, trong lúc đóng Mỹ nhân Sài Gòn, Khánh My cùng Dương Mỹ Linh, Ngân Khánh còn bị 'tố' làm việc thiếu chuyên nghiệp, khiến tiến độ của phim bị chậm so với dự kiến. Cô khẳng định, cô chưa bao giờ làm mất lòng và để người khác chờ đợi đến mức nổi cáu vì mình, mặc dù bản thân vẫn có đôi lần đến muộn vì lý do khách quan.

Mặc dù chưa từng đoạt giải cao tại các cuộc thi Hoa hậu nhưng Khánh My thường bị nhầm tưởng là một Hoa hậu thay vì người mẫu, diễn viên. Chuyện này đã gây nên bao phiền toái bởi cô không nhận được đồng cảm của mọi người.

Người đẹp bật khóc khi sự cố ảnh nóng đã làm mẹ cô buồn.

Nhắc lại scandal lộ ảnh nhạy nude 100% khiến dư luận và báo chí “sục sôi” mới đây, Khánh My thừa nhận, đó là điều cô không thể lường trước và chỉ vì tính hay quên mà sự cố mới xảy ra. Cô không kìm được nước mắt, vì lần đầu tiên trong đời, cô làm mẹ buồn và lo lắng trước những việc không đáng có. Khánh My quan niệm, chỉ cần khán giả tin, cô sẽ không bao giờ làm họ thất vọng. Cô ý thức rằng, làm nghệ thuật là theo đuổi đam mê chứ không nhằm mục đích nào khác.

Trong chương trình, người đẹp 9X cũng tiết lộ về sự cố tréo ngoe mình gặp phải trong lần đi từ thiện ở quê, hay chuyện bị lạm dụng hình ảnh trong một quảng cáo về dịch vụ thuê chân dài tiếp khách và “ngủ trong sáng”. Cô đã mất ăn mất ngủ nhiều ngày vì sóng gió này.

Quỳnh Như

Ảnh: Thiên Ân