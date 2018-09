Khánh Ly trả nợ khán giả Hải Phòng sau sự cố huỷ show

Sau vụ hủy show tại thành phố cảng cách đây 2 năm, nữ danh ca mới trở lại gặp gỡ người hâm mộ.

Kỷ niệm 55 ca hát, Khánh Ly thực hiện tour diễn tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước, bắt đầu từ tháng 9 vừa qua. Ở mỗi điểm diễn tại Hà Nội, TP HCM, Huế, Nha Trang, Cần Thơ, Buôn Mê Thuột, Đà Nẵng.... nữ danh ca đều có những hoạt động từ thiện, thăm hỏi và tặng quà cho bệnh nhân, phụ nữ, trẻ em và người già có hoàn cảnh khó khăn. Khánh Ly cho rằng, bà đã già, có thể ra đi bất cứ lúc nào nên mỗi lần về nước, bà cố gắng hát và làm nhiều việc thiện nhất. “Tôi không định lúc nào dừng hết, tôi sẽ hát cho thật sung sướng với tất cả hơi thở, hết tim óc mình, như thể một giờ nữa sẽ không còn sống, không được gặp ai nữa. Khi nào không hát được thì mới thôi”, nữ danh ca tâm sự.

Với concert 55 năm hát tình ca, Khánh Ly đã chứng tỏ được sức mạnh, năng lượng khi một mình hát hơn 20 ca khúc trong chương trình dù đôi chân đau đớn, không đứng vững do bệnh; hàng ngày vẫn phải gặp bác sĩ điều trị. Không ít người lo lắng cho sức khỏe của nữ danh ca nhưng bà luôn mỉm cười, đáp ứng các yêu cầu liên quan đến show diễn.

Danh ca Khánh Ly.

Cách đây ít ngày, Khánh Ly đã về nước để thực hiện nốt chuỗi chương trình tâm huyết của mình. Bà chọn Hải Phòng và Nghệ An là hai điểm đến để khép lại tour diễn. Với riêng khán giả Hải Phòng, nữ danh ca đã rất áy náy vì hủy show diễn vào năm 2015 do lý do sức khỏe. Lần này, bà muốn có cơ hội được trả nợ tình cảm với người hâm mộ thành phố cảng sau sự cố đáng tiếc bằng đêm diễn ngày 15/12. Hai ca sĩ Quang Thành, Kim Anh sẽ làm khách mời trong đêm nhạc của nữ danh ca.

Concert của Khánh Ly được chia làm 4 chương nhạc, như cuốn nhật ký về đời ca hát cùng những tâm tư của bà. Khán giả sẽ được nghe lại các tác phẩm Da vàng của Trịnh Công Sơn, những giai phẩm bất hủ của dòng nhạc tiền chiến qua sáng tác của Văn Cao, Phạm Duy… Ngoài ra, Khánh Ly cũng bày tỏ tiếng lòng với quê hương trong các sáng tác mới của Phú Quang, Thanh Tùng, Giáp Văn Thạch.

Sau concert tại Hải Phòng, Khánh Ly tiếp tục đến Nghệ An làm đêm nhạc riêng vào ngày 23/12. Bà cũng có lịch biểu diễn tại nhà hát Hòa Bình (Đà Lạt) vào ngày 31/12, tham gia một show ca nhạc tại Hà Nội vào ngày 4/1/2018 và nhạc viện TP HCM vào ngày 12/1/2018.

Khánh Ly hát 'Chiều vàng' Khánh Ly hát 'Chiều vàng' trong concert kỷ niệm 55 năm ca hát tại Hà Nội hồi tháng 9