Khánh Ly làm liveshow từ thiện ở Hà Nội

Nữ danh ca có đêm diễn vào tối 10/1/2016 để gây quỹ cho chương trình 'Vòng tay nhân ái'.

Trở lại Hà Nội vào dịp cuối năm, Khánh Ly đã bớt đi dáng vẻ u sầu, đôi mắt sâu trũng của thời gian trước, khi bà mất đi người bạn đời. Như một lời hẹn ước với lòng mình và người chồng quá cố, nữ danh ca thực hiện liveshow Cúi xuống thật gần với mục đích san sẻ với nhiều cuộc đời khốn khó. Đêm nhạc sẽ diễn ra vào ngày 10/1/2015 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô và một phần doanh thu ủng hộ cho Quỹ Vòng tay nhân ái.

Nữ danh ca trở lại Hà Nội để làm chương trình ca nhạc với mục đích từ thiện.

Khánh Ly chia sẻ về lý do bà làm liveshow vào những ngày đầu năm mới: “Cúi xuống thật gần là cái duyên mở đầu năm mới bằng một điều hết sức tốt đẹp. Trong ngày đó, ước muốn của tôi được nhìn thấy người Hà Nội đến buổi hát đầy ý nghĩa. Ai cũng yêu mẹ của mình, yêu quê hương đất nước của mình và sẽ yêu nỗi bất hạnh của những cuộc đời không may. Làm được điều gì rất nhỏ thôi cũng không nên bỏ qua. Chúng ta sẽ cùng ngồi với nhau, nhìn vào mắt nhau và tìm đến những cuộc đời không may đó. Hình như, trong lúc nào đó tôi coi đó là bổn phận của mình, dẫu không ai bắt buộc, không ai kêu gọi, tôi cũng muốn được làm điều đó".

Tham gia liveshow của Khánh Ly là những ca sĩ mà nữ danh ca yêu mến gồm Lệ Quyên, Quang Thành và Kim Anh. Đạo diễn Việt Thanh sẽ phụ trách dàn dựng chương trình. "40 năm tại hải ngoại, các show của tôi thường không có đạo diễn, nhưng trở lại Việt Nam lại có người hỗ trợ. Mọi công việc trên sân khấu đều trên giấy trắng mực đen nên rất lạ nhưng mà hay. Tôi cũng từng làm việc với nhiều đạo diễn nam, lần này hợp tác với nữ đạo diễn Việt Thanh, chỉ mong cô ấy đừng 'làm khó bà già'.

Trong chương trình ngày 10/1/2016, Khánh Ly dự kiến sẽ trình bày tình khúc Da vàng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và chùm ca khúc về thân phận, kiếp người của Phạm Duy, Phạm Đình Chương, Trầm Tử Thiêng...

Quỳnh Như