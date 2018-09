Khánh Ly kể xấu Lệ Thu là người làm biếng

Vì trời mưa to nên liveshow Khánh Ly tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội diễn ra muộn hơn so với dự kiến. Tuy nhiên, lần trở lại của nữ danh ca vẫn đong đầy cảm xúc, thăng hoa. Khánh Ly cởi mở trò chuyện với khán giả hơn so với lần đầu về Hà Nội, thậm chí tiết lộ nhiều điều thú vị về tình bạn của bà với những vị khách mời trong chương trình, trong đó có danh ca Lệ Thu.