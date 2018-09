Khánh Ly: 4 lần sinh con đều nằm khóc vì đi đẻ một mình

Nữ danh ca ngậm ngùi kể, trong 4 lần vượt cạn bà chỉ có bạn bè giúp, còn chồng thì mải công việc, có người đi đánh bài.

Dù bị đau dây thần kinh tọa suốt ba năm qua nhưng Khánh Ly vẫn về nước dịp này để thực hiện chuỗi đêm nhạc kỷ niệm 55 năm ca hát tại Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Buôn Mê Thuột, Cần Thơ và Sài Gòn. Nữ danh ca cho biết, ở tuổi 73 bà không biết sẽ ra đi vào ngày nào nên khi còn đam mê và muốn hát thì bà phải thực hiện luôn. "Nhỡ một ngày khi ngủ dậy tôi tắt tiếng thì sao? Tôi không dám hứa hẹn và khi làm được điều gì thì làm luôn vì tôi còn thời gian đâu để mà hối tiếc. Tôi sẽ rất đau lòng nếu phải nói 'giá như', 'phải chi'...". Cũng vì sức khỏe Khánh Ly yếu nên con gái bà đã rất lo lắng, thậm chí không đồng ý cho mẹ về nước biểu diễn. Tuy nhiên, ca sĩ Quang Thành luôn đi theo chăm sóc nên con gái nữ danh ca mới yên tâm.

Từ ngày chồng (nhà báo Hoàng Đoan) qua đời, Khánh Ly sống với con gái thứ ba. Bà bảo, may là con gái 44 tuổi không lấy chồng, cũng ít có bạn bè nên mới ở chung với mẹ. Trong mắt nữ danh ca, con gái không khác gì 'ông chồng' bởi thường xuyên nhắc bà phải ăn, uống thuốc, tiêm thuốc tiểu đường đúng giờ. "Con mắng tôi dữ lắm, nhưng có cãi nhau với con thì cũng vui. Có lần con phản ứng về chuyện bạn bè của mẹ vì cho rằng họ lợi dụng tôi. Dù biết con nói đúng, tôi vẫn cố gắng bảo vệ bạn và cái danh dự của mình. Do đó, hai người lại giận nhau. Nhưng dù giận, tôi vẫn cứ là ôsin số 1, nấu cơm, lau nhà, giặt đồ cho con", Khánh Ly cười nói.

Nữ danh ca có 4 người con, trong đó hai con đầu là kết quả của cuộc hôn nhân đầu tiên, con gái thứ ba là trái ngọt trong cuộc hôn nhân thứ hai. Với người chồng thứ ba - nhà báo Hoàng Đoan, cả hai có chung một người con trai. Khi hỏi chuyện vì sao không cho các con nối nghiệp mình, nữ danh ca lắc đầu nói, bà chưa bao giờ khuyến khích con bước chân vào con đường nghệ thuật. Lý do mà Khánh Ly đưa ra là: "Tôi biết rõ cái nghề này nó bội bạc, cay đắng, lừa đảo thế nào. Các con tôi, đứa nào hát cũng được, nhưng tôi khuyên chúng nên học hành. Cái thời của tôi qua rồi, nếu con tôi đi vào nghiệp này, rủi nó không gặp may thì ai sẽ đỡ chúng. Tôi đã được nhiều quá rồi nên may mắn đâu có rơi xuống đầu các con tôi, chỉ có bất hạnh thôi. Lúc ấy thì tôi làm gì cho con tôi đây. Thế nên tốt nhất hãy cứ làm người bình thường vì 'cây cao thì gió, sông sâu thì bão', còn cây cỏ, dù có đốt thì nó vẫn mọc lại. Cứ làm cỏ đi, làm sỏi đá đi để đời sau ta cần có nhau".

Mặc dù rất yêu thương con nhưng Khánh Ly lại không biết rõ các con làm công việc gì. Có lần, con trai út của nữ danh ca thông báo đã nghỉ việc tại Apple và chuyển sang công ty mới, Khánh Ly thắc mắc thì được con giải thích rằng, công ty mới trả tiền lương ít hơn nhưng bù lại, anh có nhiều thời gian lo cho gia đình. "Tôi nghe như vậy thì quá vui vì nếu cứ mải miết đi làm, không ở bên con cái thì tội nghiệp lắm. Tôi đã tội nghiệp cho cái thân tôi rồi nên tôi không muốn các cháu của mình cũng như vậy. Con tôi chỉ cần làm đủ ăn là vui rồi. Làm đại gia chắc gì đã sướng", Khánh Ly nói. Nữ danh ca cũng bày tỏ rằng, phận làm mẹ, bà không bao giờ can thiệp vào cuộc sống hoặc áp đặt lên các con. Việc làm gì, yêu ai, lấy ai là quyền của họ. "Tôi chỉ cho các con sức khỏe, đời sống không cờ bạc, xì ke, không băng đảng vậy thôi. Tôi không cần con là ông, là bà nào cả, chỉ cần sống tử tế thôi".

Ngoại trừ con gái sống chung với Khánh Ly, ba người con khác của bà đều có cuộc sống ổn định với tổ ấm riêng. Tuy nhiên, hai người con lớn của bà ít khi dịp về thăm mẹ. Do đó, bà cũng không có cơ hội gần gũi với các cháu nội, ngoại. Khi hỏi Khánh Ly có buồn vì thiếu sự quan tâm của hai con lớn thì bà lắc đầu bởi cho rằng, điều này là dễ hiểu với môi trường sống ở Mỹ. Tuy nhiên, nữ danh ca cũng thừa nhận, bà không giữ được hai người con lớn vì cả hai đều thân thiết hơn với bên nhà nội. Bà ngậm ngùi: "Tôi chấp nhận điều đó vì lỗi hoàn toàn ở tôi. Có những thời điểm tôi không gần con được vì phải mải miết đi kiếm sống".

Nói về cậu con trai út, Khánh Ly tiết lộ, anh lấy vợ Hàn Quốc và đó là một người phụ nữ rất hiền lành. Vì thương con dâu, bà rất hay la mắng con trai và khuyên nhủ con nên nói năng dịu dàng với vợ. Bà quan niệm: "Đàn bà đâu có trông mong gì ở chồng lúc còn trẻ, chỉ mong khi về già có bờ vai để dựa. Vì thế, vợ chồng cứ nương nhau mà sống, đừng vì tiền bạc mà bỏ nhau. Tôi thấy nhiều người ly dị vì nói không hợp tính, nhưng tôi cho rằng, có gì mà không hợp, dễ thôi mà".

Nhớ về quá khứ 4 lần sinh nở, nữ danh ca không giấu nổi ánh mắt buồn bã. Bà kể, cả 4 lần sinh con bà đều đi một mình. Việc nuôi con cũng vậy, một mình bà nuôi nấng chứ không nhờ đến bất cứ người chồng nào. "Lần nào đi đẻ tôi cũng nằm khóc. Khi viết điều này trong cuốn tự truyện, khán giả gửi thư về nói rằng rất thương cảm cho tôi. Nhưng tôi lại nghĩ, đó là lỗi của mình, chứ biết đổ thừa cho ai. Lúc sinh con thứ ba, tôi chỉ có người bạn gái ở bên còn chồng thì đi đánh bài. Với ông Hoàng Đoan (người chồng thứ ba), tôi phải sinh mổ trong lúc ông ấy đi làm báo, thậm chí ông ấy còn sang nhà bạn ăn rồi mới vào viện thăm vợ. Kể cả ông chồng đầu tiên cũng vậy, tôi không biết họ ở đâu trong lúc tôi sinh con. Tôi cứ chửa rồi đi đẻ thôi. Đời là vậy, không ai chết vì chuyện này cả. Không có ăn thì mới chết, còn chuyện đi đẻ thì không có chồng cũng kệ thôi", bà bộc bạch.

Ngẫm lại cuộc đời nhiều sóng gió, Khánh Ly tự nhận mình là người chỉ biết đến chồng con. Bà không nghĩ cho mình mà luôn muốn chồng và các con được hưởng những gì 'sung sướng nhất'. Chồng thích ăn món gì bà sẽ đi nấu, thích cái gì bà sẽ tự động mua. Các con bà cũng vậy, thích cái gì sẽ có cái đó. Khánh Ly tâm sự: "Tôi chỉ có chừng đó đứa con thôi. Bây giờ tôi còn sức khỏe để đi làm, còn có khả năng lo cho con mình. Nếu mai mốt tôi không còn thì ai lo cho con. Nhiều khi Quang Thành khuyên 'Chị ơi, chị sống cho chị đi, các con lớn hết rồi', nhưng tôi bảo không được, vì tôi quen rồi. Tôi vui buồn là theo chồng con. Tài sản quý giá nhất của người đàn bà là những đứa con. Đôi khi tôi cũng muốn diện, muốn sướng nhưng tôi phải quên mình đi để lo cho con. Sống đến tuổi này, mọi điều trong cuộc đời tôi đều hưởng hết, cho nên không có điều gì tôi tiếc nuối hay mong muốn cho bản thân nữa".