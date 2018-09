Khánh Duy khoe vẻ điển trai trước đêm loại The Voice

Liveshow 3 của chương trình 'The Voice' sẽ công bố kết quả những thí sinh an toàn và những thí sinh phải vào vòng sing-off. Đồng thời cũng sẽ chia tay 4 thành viên của 4 đội khi họ không nhận được nhiều sự ưu ái của khán giả cũng như kém may mắn lúc Huấn luyện viên lựa chọn. Chương trình được truyền hình trực tiếp vào 21h15 ngày 13/10.