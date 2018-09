Khán giả xúc động với tiết mục tưởng nhớ nhạc sĩ An Thuyên

Chỉ trong một thời gian ngắn, nền âm nhạc Việt Nam chứng kiến sự ra đi của 3 cây đại thụ của nền âm nhạc: nhạc sĩ Phan Nhân, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và nhạc sĩ An Thuyên. Cả 3 tác giả lớn này đều để lại những tác phẩm âm nhạc vô giá trong kho tàng âm nhạc Việt Nam trong hàng chục năm qua. Trong liveshow 'Bài hát yêu thích tháng 7', diễn ra vào tối 17/7, ban tổ chức đã dành những tiết mục để tưởng nhớ đến 3 cố nhạc sĩ. Gây xúc động trong chương trình là ca khúc 'Ca dao em và tôi' do tam ca Huyền Trang, Phương Thảo, Thành Lê - 3 học trò của nhạc sĩ An Thuyên thể hiện. Giai điệu quen thuộc cùng giọng hát ngọt ngào, da diết của 3 ca sĩ khiến không ít khán giả bùi ngùi.