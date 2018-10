Khán giả trách đạo diễn 'Quỳnh búp bê' tàn nhẫn với Lan Cave

Trong tập 18, nhân vật do Thanh Hương đảm nhận bị hiếp dâm tập thể ngay tại cửa hàng may của cô.

Nhà sản xuất 'Quỳnh búp bê' vừa tung trailer của tập 18 sẽ phát sóng tối 16/10. Đoạn video này hé lộ tình tiết Lan Cave (Thanh Hương) bị lũ trai làng hiếp dâm tập thể ngay tại cửa hàng may của mình. Chi tiết này khiến khán giả càng thêm xót thương cho số phận bi đát của Lan. Trên fanpage của bộ phim, nhiều người trách đạo diễn đã quá nhẫn tâm khi để Lan khổ đến mức như vậy. Một khán giả tên Hùng Chuột nhận xét đạo diễn quá ác và anh sẽ không xem tập 18 vì thấy Lan Cave khổ quá. Trong khi đó, nhiều người mong đạo diễn xây dựng một cái kết có hậu cho những nhân vật đã chịu nhiều đau đớn như Lan và Quỳnh thay vì đẩy họ đến đường cùng. "Sao số phận của chị Lan khổ quá, hết bị từ hôn rồi gia đình ruồng bỏ giờ lại bị hiếp dâm tập thể. Mong đạo diễn đừng cho chị ấy khổ như vậy nữa", một khán giả tên Nguyễn Dung bình luận.

Trích đoạn tập 18 'Quỳnh búp bê' Trích đoạn tập 18 'Quỳnh búp bê'

Thanh Hương trong tập 17 'Quỳnh búp bê'.

Trước đó, ở tập 16 và 17, cuộc sống của Lan đã đi đến đường cùng khi bị huỷ hôn, tung hê chuyện từng làm gái ngay trong ngày cưới. Bố mẹ, anh em ruột thịt vì quá nhục nhã nên đã từ mặt cô. Không chịu theo Quỳnh lên thành phố, Lan nhất định bám trụ lại làng vì lo nghĩ cho gia đình. Tuy nhiên, những người xung quanh không chấp nhận để cô sống yên ổn. Họ ném mắm tôm vào nhà, dè bỉu Lan vì từng làm gái. Lũ trai làng ngày ngày buông lời mỉa mai, chọc ghẹo. Gia đình gã chồng hụt năm lần bảy lượt tìm đến sỉ nhục Lan và bố mẹ để đòi tiền cưới xin. Vì quá phẫn uất, Lan đã cầm dao doạ giết gia đình họ. Bề ngoài mạnh mẽ, cứng cỏi nhưng bên trong, Lan đầu hàng trước những phiền phức đeo bám mình. Cô chấp nhận vay tiền của Quỳnh trả nợ cho nhà chồng hụt để được buông tha.

Nhờ thể hiện thành công nỗi đau khổ của Lan Cave, Thanh Hương tiếp tục nhận nhiều lời khen về khả năng diễn xuất. Nhiều khán giả chia sẻ họ đã khóc rất nhiều khi chứng kiến sự đau khổ đến tận cùng của Lan ở hai tập 16 và 17.

Trích đoạn tập 17 Quỳnh búp bê Trích đoạn tập 17 'Quỳnh búp bê'

My Sói trong tâp 18 'Quỳnh búp bê'.

Tập 18 Quỳnh búp bê phát sóng tối 16/10 được dự đoán sẽ thêm kịch tính với sự tái xuất của My Sói (Thu Quỳnh) sau vài tập vắng bóng. Nhân vật phản diện trở lại với vết sẹo dài trên trán và suy nghĩ: "Bà mà tóm được mày thì bà rạch cho khắp mặt, cho mày biết thế nào là ân đền oán trả". Nhiều khán giả phỏng đoán rằng vết sẹo dài trên gương mặt My Sói là di chứng sau cuộc ẩu đả với Quỳnh ở tập 15 và người mà My Sói muốn trả thù là nhân vật chính của phim.