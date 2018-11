Khán giả 'Quỳnh Búp Bê' hả hê vì My Sói bị người yêu bóp cổ

My Sói (Thu Quỳnh) uất ức vì bị Kiên (Mạnh Quân) đánh no đòn, vùi đầu xuống nước ở tập 24 'Quỳnh Búp Bê'.

Trích đoạn tập 24 Quỳnh Búp Bê được nhà sản xuất hé lộ trên fanpage chính thức gây sốt khi thu hút hơn 1.500 lượt chia sẻ, hơn 1.000 bình luận. Tập phim này hứa hẹn có nhiều diễn biến gay cấn về nhân vật My Sói do Thu Quỳnh đảm nhận.

Mở đầu đoạn video, My Sói bị người yêu là Kiên (Mạnh Quân) bóp cổ, ấn đầu xuống hồ kèm theo cái tát trời giáng và nhắn: "Mày còn động đến cô ấy, đừng trách tao là ác". Điều này khiến My Sói uất ức như muốn phát điên. Nghĩ rằng Quỳnh (Phương Oanh) và Lan (Thanh Hương) đứng sau giật dây Đào cướp người yêu mình, My Sói gọi điện cảnh cáo. Cô ta không giấu giếm âm mưu trả thù Đào và nghiến răng nói với Quỳnh: "Con Đào coi như tận kiếp rồi. Tất cả những đứa chơi tao đều phải sống không bằng chết".

Khán giả 'Quỳnh Búp Bê' hả hê vì My Sói bị ăn no đòn *Trích đoạn tập 24 'Quỳnh Búp Bê'

Sự phũ phàng và trận đòn mà My Sói phải nhận trong tập 24 khiến nhiều khán giả cảm thấy hả hê. Nhiều người thậm chí còn mong Kiên hoặc Nghĩa (Thanh Hưng) đánh My Sói nhiều hơn.

Ở giai đoạn hai của phim Quỳnh Búp Bê, My Sói trở thành một tú bà chuyên chăn dắt gái mại dâm. My đẩy cuộc sống của Quỳnh đến bờ vực, khiến cô sống không bằng chết với nhiều thủ đoạn như dàn cảnh đánh ghen và quay video để bêu riếu, cho lan truyền quá khứ từng làm gái của Quỳnh lên mạng xã hội. Những âm mưu của My khiến Quỳnh mất việc, mất chỗ ở, thường xuyên bị quấy rối và bị những người xung quanh kỳ thị. Quỳnh thậm chí không thể đi xin việc vì quá tai tiếng trên mạng xã hội. Sự độc ác đến mức máu lạnh khiến My Sói trở thành nhân vật bị ghét nhất trong Quỳnh Búp Bê ở những tập sau. Rất nhiều fan của bộ phim mong muốn My sẽ phải trả giá đắt cho những gì mình gây ra.

Kiên (Mạnh Quân) đánh My (Thu Quỳnh) trong 'Quỳnh Búp Bê'.

Trước đó, tập 23 phát sóng tối 5/11 làm nhiều khán giả thương cảm cho số phận nhân vật Quỳnh. Diễn xuất của Phương Oanh ở tập này cũng được đánh giá cao, nhất là ở các đoạn tự sự hoặc bộc bạch nỗi lòng với Nghĩa ở quán nước. Trên fanpage chính thức của bộ phim, khán giả Tu Pt nhận xét: "Tập hôm qua Phương Oanh đóng rất đạt, rất nhập tâm. Mọi người cứ nghĩ vai Lan và vai My mới ấn tượng nhưng thực ra đóng nội tâm mới khó. Phân đoạn Quỳnh đi bộ dọc đường, độc thoại rất sâu sắc và xúc động". Nữ diễn viên được đánh giá đã thể hiện thành công sự thay đổi tâm lý liên tục của nhân vật.

Diễn xuất của Phương Oanh được đánh giá cao trong tập 23.

"Mình thấy vô cùng cảm động và phải khóc. Mình chưa bao giờ chê diễn xuất của bạn ấy cả nhưng nghe mọi người chê thì đành tôn trọng vì mỗi người một cảm nhận riêng. Thế nhưng nhân vật này mang trong lòng bao nhiêu nỗi niềm về con, về thân phận gái bán hoa và sự mặc cảm... Cô ấy như vậy thì làm sao có thể tự tin được mà mọi người cứ nói mặt Quỳnh lúc nào cũng như đeo đá", bình luận của khán giả Dung Nguyen cũng nhận nhiều đồng tình.