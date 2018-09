Khán giả nghi ngờ khi Trung Quân rời 'Tuyệt đỉnh tranh tài'

Tiết mục nổi bật trong đêm thi tối qua là Hoàng Tôn với 'What does the fox say'. Mặc dù vừa nhảy vừa hát nhưng anh vẫn có sự ổn định. "Ca khúc nào em hát cũng trở nên văn minh. Chị từng sợ em sẽ làm không tốt ở đêm rock vì nó không phải sở trường. Nhưng em đã làm tốt", Phương Uyên nói. Trái với ý kiến của cựu thành viên Ba Con Mèo, diva Hồng Nhung chưa thấy rõ điểm khác biệt giữa bản gốc electronic dance với bản phối rock điện tử của Hoàng Tôn.