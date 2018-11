Khán giả, đồng nghiệp khóc vì diễn xuất của Phương Oanh

Sau khi tập 24 'Quỳnh Búp Bê' lên sóng, nữ diễn viên thấy ấm lòng khi nhận nhiều lời khen về diễn xuất có chiều sâu.

Tập 24 Quỳnh Búp Bê lên sóng tối 6/11. Sau khi bị My Sói (Thu Quỳnh) chặn hết đường sống, Quỳnh (Phương Oanh) được Nghĩa (Duy Hưng) tìm cho công việc rửa bát, phụ bếp tại một nhà hàng. Tuy vậy, những điều tiếng vì video đánh ghen và những thông tin "bóc phốt" do My dựng lên vẫn đeo bám cuộc sống của Quỳnh.

Câu chuyện trở nên kịch tính khi My Sói phát hiện người yêu ngoại tình với Đào (Quỳnh Kool) và tình địch chính là em gái của Lan (Thanh Hương), lại có quan hệ với Quỳnh. My một mặt tìm Đào để đánh ghen, mặt khác cho rằng Quỳnh đứng sau giật dây Đào quyến rũ bạn trai mình để trả thù. Càng bị Kiên ruồng rẫy, cô ta càng uất ức. My gọi điện cho Quỳnh, đe dọa sẽ khiến Đào sống không bằng chết bằng cách cho người hiếp dâm tập thể rồi quay video tung lên mạng. Quá lo lắng trước sự bệnh hoạn của My, Quỳnh tìm mọi cách khuyên ngăn Đào tránh xa Kiên, nhưng Quỳnh chỉ nhận lại được sự khinh bỉ, xa lánh từ Đào.

Phương Oanh vai Quỳnh trong phim 'Quỳnh Búp Bê'.

Khi gọi điện cho anh trai Lan để cảnh báo về chuyện của Đào, Quỳnh vô tình biết được Lan không hề vào Nam. Cô tìm về tận nhà để gặp Lan. Quá đau khổ khi chứng kiến cảnh người chị thân thiết trở nên điên dại mà không được người thân chăm sóc, Quỳnh quyết tâm đưa Lan đi chữa bệnh. Tuy nhiên, điều kiện tài chính hạn hẹp khiến Quỳnh đành gạt nước mắt ôm túi trở lại thành phố. Trên đường về, cô nhận vô số tin nhắn gọi mời tiếp tục đi khách, khiến cô phân vân liệu có nên trở lại nghề cũ.

Cuộc hội ngộ đầy nước mắt của Lan và Quỳnh Cuộc hội ngộ đầy nước mắt của Lan và Quỳnh ở nghĩa địa

Ở tập này, Phương Oanh tiếp tục ghi điểm vì khả năng diễn xuất. Biểu cảm, chuyển biến tâm lý từ sững sờ đến đau khổ khi gặp lại Lan được cô thể hiện thành công. Phân đoạn Quỳnh chất vấn gia đình Lan khiến nhiều khán giả xúc động. Hình ảnh Quỳnh ầng ậc nước mắt và những câu hỏi dồn dập như xoáy sâu vào lòng những người yêu thương Lan. Diễn xuất của Thanh Hương khi Lan trợn trừng mắt nhưng vẫn ngấn lệ trong lúc nghe Quỳnh nói cũng được khen ngợi. Sự thể hiện của các diễn viên khác cộng với cách cắt dựng của đạo diễn tạo nên một trường đoạn làm lay động cảm xúc người xem. Trên fanpage chính thức của bộ phim, đông đảo khán giả dành lời khen cho khả năng diễn xuất của Phương Oanh.

Nhiều người cho biết, những phân đoạn Quỳnh ôm Lan khóc tại nghĩa địa hay Quỳnh chất vấn gia đình Lan đã khiến họ không kìm được nước mắt. Những đoạn Quỳnh độc thoại, nữ diễn viên cũng giữ được cảm xúc căng đầy, chạm đến người xem. "Tập hôm nay, cuộc hội ngộ giữa Quỳnh và Lan đáng thương quá. Tôi thực sự đã khóc rất nhiều. Cảm xúc chảy theo những tình tiết trong bộ phim. Các bạn đừng có bình luận khiếm nhã về những nhân vật, về những vai diễn. Bộ phim này như vậy là quá hay và chuẩn thực tế rồi. Diễn viên đều quá xuất sắc", bình luận của khán giả Ngân Quỳnh nhận nhiều đồng tình trên fanpage. Không chỉ khán giả, nhiều nghệ sĩ như vợ chồng diễn viên Minh Tiệp - người đẹp Thùy Dương, nhà thiết kế Cao Minh Tiến... cũng chia sẻ họ đã khóc khi xem phim.

Phương Oanh (ngồi) và Thanh Hương nhận nhiều lời khen về diễn xuất trong tập 24.

Cả Thanh Hương và Phương Oanh đều cho biết họ không thể kìm được nước mắt vì tập 24. Từ khi ở trường quay, đạo diễn Mai Hồng Phong rất xúc động trước những gì hai nữ diễn viên thể hiện.

Chia sẻ với Ngoisao.net, Phương Oanh cho biết từ khi đọc kịch bản, cô đã rơi lệ vì những phân đoạn của Quỳnh trong tập 23 và 24: "Không chỉ lúc diễn mà sau đó vài ngày, tôi vẫn khóc mỗi khi đến những phân đoạn này. Tôi ngấm nỗi đau của Quỳnh, thật sự cảm thấy nỗi đau của cô ấy như nỗi đau của mình. Tôi đã dành tất cả những gì mình có cho nhân vật. Đến bây giờ, tôi vẫn chưa thoát ra khỏi những cảm xúc của Quỳnh khi nghĩ đến những cảnh nhiều nội tâm".

Phương Oanh còn nhớ những ngày quay tập 24 là thời điểm Hà Nội bước vào cơn nóng lịch sử. Nhiệt độ ngoài trời có lúc hơn 40 độ C cộng với nội tâm phức tạp của nhân vật khiến cô thấy vô cùng mệt mỏi.

Quỳnh chất vấn gia đình Lan Phân đoạn Quỳnh chất vấn gia đình Lan

Đối với Phương Oanh, những phân đoạn trong tập 24 như thời cơ hiếm hoi để được bung tỏa nội lực diễn xuất vì suốt hơn 20 tập phim, Quỳnh lúc nào cũng phải nuốt cảm xúc vào trong, không dám thể hiện chính kiến hay cái tôi. "Ở những tập trước, tôi nhận nhiều ý kiến trái chiều. Mọi người nói Phương Oanh diễn nhạt nhòa nhưng không phải vậy. Sau quá nhiều đau khổ, Quỳnh chỉ muốn cuộc sống an phận nên lúc nào cũng phải ngậm đắng nuốt cay, không dám thể hiện chính kiến của mình và chỉ bùng nổ trong một vài hoàn cảnh. Đó là yêu cầu của kịch bản và tôi bắt buộc phải tuân theo. Nếu để ý một chút, mọi người sẽ thấy những phân đoạn Quỳnh được là chính mình khi vùng lên đấu tranh với My hay bày mưu để thu phục Phong luôn tạo hiệu ứng tốt".

Phương Oanh rất hạnh phúc trước những lời khen của đồng nghiệp và khán giả dành cho mình trong hai tập gần đây. Cô thấy ấm lòng hơn sau thời gian dài bị hiểu sai về khả năng diễn xuất, vì mọi người bắt đầu cảm nhận được tâm lý thực sự của Quỳnh.

Khán giả 'Quỳnh Búp Bê' hả hê vì My Sói bị ăn no đòn Một số trích đoạn tập 24 'Quỳnh Búp Bê'