Khải Anh: 'Tôi cần thế giới riêng'

Dù rất hạnh phúc bên gia đình, đạo diễn phim 'Tuổi thanh xuân' vẫn luôn cần một không gian riêng để thư giãn.

- Anh làm thế nào để vừa dung hòa không gian riêng với tổ ấm?

- Nhu cầu có một khoảng không gian riêng rất cần thiết và là lẽ đương nhiên của người đàn ông, nên tôi tự tạo thế giới riêng của mình ngay chính trong tổ ấm. Đó là phòng giải trí nơi tôi mặc sức đặt đam mê của mình.Tôi gọi căn phòng này là “man cave” - một chốn để đắm mình vào công nghệ giải trí hình ảnh, cũng là nơi thư giãn.

- Chốn riêng tư này của anh có gì đặc biệt?

- Trong nhà phòng ngủ, phòng ăn, phòng chơi của hai con đều do bà xã chỉ đạo nội thất. Riêng căn phòng này, Đan Lê dành toàn quyền cho tôi thể hiện sở thích riêng. Do đó, tôi tự tay chọn màu sơn, nội thất, đồ công nghệ... Đàn ông ngày nay chịu áp lực từ sự nghiệp, xã hội, gia đình... Nếu không có được một chỗ là mình, được chơi những thứ mình thích, được xem những thứ mình say mê hay đơn giản là chỉ muốn có một không gian riêng để suy ngẫm thì biết trút stress và tâm tư đi đâu. Căn phòng này đặc biệt vì nó đậm dấu cá tính, sở thích của tôi.

Hải Anh chọn TV Super Ultra HD 4K của hãng LG cho không gian riêng.

- Bà xã anh nói gì khi không gian của anh không có mình?

- Bà xã hoàn toàn ủng hộ tôi. Chúng tôi để bạn đời của mình tự do thể hiện sở thích, đam mê. Đan Lê tôn trọng mọi sở thích của tôi, để tôi tự chọn cách bài trí, màu sắc, đến cách chọn TV trong “man cave” của mình. Nơi này ngoài là không gian giải trí cũng là nơi để tôi đắm mình với phim ảnh và nghiền ngẫm những sản phẩm mình đã làm cũng như học những bài học mới từ điện ảnh thế giới.

- Tiêu chí chọn đồ công nghệ cho không gian riêng của anh là gì?

- Khi chọn các thiết bị công nghệ, tôi thường để ý và có thiện cảm với các sản phẩm thiết kế hài hòa. Một chiếc TV cho phòng giải trí thì hình ảnh phải ưu tiên hàng đầu, nhưng những yếu tố khác về âm thanh hay, tính năng thông minh và thiết kế sang trọng vẫn phải đạt mức cao để trải nghiệm của người xem được thăng hoa.

- Vợ anh đã để anh tự do bay bổng trong không gian riêng, nhưng nếu cô ấy cũng muốn bước chân vào đây thì sao?

- Thực ra tôi rất yêu những khoảnh khắc nằm dài với vợ ở đây để cùng xem một bộ phim hay. Nhưng đàn ông mà, cũng cần những khoảng không gian riêng, nên đôi khi, lúc cần tập trung, tôi chỉ muốn chiếm căn phòng này để làm của riêng thôi.

