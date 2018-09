Khải Anh không quan tâm đời tư ồn ào của Nhã Phương

Đạo diễn khẳng định, nếu cứ lo ngại về chuyện riêng của diễn viên, anh sẽ không thể làm phim tốt.

Bộ phim Ngày ấy mình đã yêu mới ra mắt của đạo diễn Khải Anh được nhiều người chú ý khi quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng. Trong phim, Nhã Phương đóng vai tình nhân của Nhan Phúc Vinh, Lương Thế Thành và có nhiều cảnh tình tứ với hai nam diễn viên này.

Trong thời gian thực hiện phim Ngày ấy mình đã yêu, cuộc sống cá nhân của nữ diễn viên chính có nhiều biến động. Cô được bạn trai bất ngờ cầu hôn tại Lễ trao giải Mai Vàng nhưng hình ảnh ngượng nghịu của Nhã Phương khi ấy khiến nhiều người tin rằng tình cảm của cặp đôi đang "cơm không lành canh không ngọt". Vài tháng sau đó, Trường Giang bị tố "bắt cá hai tay", có quan hệ tình cảm với Nam Em. Mặc cho sự việc ồn ào suốt nhiều ngày liền trên báo chí và mạng xã hội, Nhã Phương hoàn toàn im lặng. Cùng thời điểm đó, những khoảnh khắc thân thiết của Nhã Phương và Nhan Phúc Vinh tại hậu trường phim Ngày ấy mình đã yêu được lục tìm và đem ra mổ xẻ. Tin đồn Nhã Phương đã chia tay Trường Giang và đang yêu Nhan Phúc Vinh bắt đầu xuất hiện. Nhiều người thậm chí còn nghi ngờ Nhã Phương và Nhan Phúc Vinh giở chiêu trò để PR cho phim mới của đạo diễn Khải Anh.

Cảnh nóng của Nhan Phúc Vinh và Nhã Phương *Cảnh nóng của Nhã Phương và Nhan Phúc Vinh

Chia sẻ với Ngoisao.net về ồn ào xung quanh nữ chính trước thời điểm phim ra mắt, đạo diễn sinh năm 1982 cho biết anh không quan tâm đến chuyện đời tư của Nhã Phương. "Đối với tôi, ồn ào ở bên ngoài của diễn viên không quan trọng. Tôi nghĩ rằng không chỉ diễn viên mà cả những người bình thường cũng có rất nhiều sự ồn ào khác nhau. Nếu cứ lo ngại và quan tâm đến đời tư của diễn viên, tôi sẽ không làm được phim và công việc của tôi cũng không bao giờ tốt. Tôi chỉ cần biết diễn viên phải quên tất cả chuyện bên ngoài để tập trung 100% khi vào set quay còn đã đóng máy, các bạn muốn làm gì cũng được", đạo diễn nói.

Đạo diễn Khải Anh tại buổi họp báo ra mắt phim 'Ngày ấy mình đã yêu'.

Khải Anh khẳng định anh không nghĩ chuyện ồn ào của diễn viên tạo thuận lợi hay gây hại cho sản phẩm chung. Đối với anh, điều quan trọng nhất là chất lượng và nội dung của bộ phim. Anh không có nhu cầu dùng các yếu tố bên ngoài để PR cho phim của mình. Khi thực hiện Ngày ấy mình đã yêu, đạo diễn Khải Anh rất hài lòng với sự kết hợp của Nhã Phương và Nhan Phúc Vinh.

Đây là lần đầu tiên Nhan Phúc Vinh hợp tác với VFC cũng như êkíp làm phim miền Bắc. Ngoài ra, phim này còn có nhiều diễn viên miền Nam khác, cũng lần đầu làm việc với VFC như Lương Thế Thành và Chí Thiện. Trước khi bấm máy, đạo diễn Khải Anh đã làm công tác tư tưởng để các diễn viên hiểu rằng bộ phim được đầu tư rất chỉn chu và có cách làm khác so với phim miền Nam. Điều đó đòi hỏi các diễn viên cần bớt chút thời gian để nghiên cứu kịch bản và đầu tư diễn xuất để đảm bảo chất lượng cho phim. Ông xã Đan Lê bày tỏ, anh rất hài lòng với sự chuyên nghiệp của dàn diễn viên miền Nam, đặc biệt là việc họ đã bỏ rất nhiều show để tập trung đầu tư cho phim.

Nhan Phúc Vinh và Nhã Phương có nhiều cảnh tình tứ trong phim.

Ngày ấy mình đã yêu thể hiện hướng đi mới của VFC với nhiều gương mặt diễn viên trẻ, chủ yếu là người miền Nam. Đạo diễn Khải Anh cho biết anh và các đồng nghiệp không muốn khán giả truyền hình bị nhàm chán khi phải xem đi xem lại những gương mặt miền Bắc đã xuất hiện quá nhiều. Trước khi làm phim này, VFC đã có một vài phim kết hợp cả diễn viên miền Bắc lẫn miền Nam để mang đến cho khán giả những màu sắc mới. Điều đó cũng khiến các diễn viên cảm thấy hưng phấn hơn khi làm việc.

Bảo Thanh là diễn viên miền Bắc duy nhất trong tuyến chính của Ngày ấy mình đã yêu. Chia sẻ lý do chọn nữ chính Sống chung với mẹ chồng vào vai cô gái ngổ ngáo tên Sol, đạo diễn Khải Anh nói: "Sự xuất hiện của một cô gái người Bắc giữa dàn diễn viên nói tiếng Nam là điểm nhấn và làm thay đổi nhịp diễn của bộ phim. Đây là một sự bứt phá đòi hỏi Bảo Thanh phải nỗ lực để hòa nhập với các diễn viên ở miền Nam". Khải Anh nhận xét, Bảo Thanh hòa nhập rất nhanh với các bạn diễn. "Cô ấy là ngôi sao của miền Bắc còn Nhã Phương là ngôi sao của miền Nam. Khi kết hợp với nhau, độ chuyên nghiệp và diễn xuất của hai bạn ấy khá ổn định. Tôi nghĩ rằng họ khá ăn ý".

Bảo Thanh (trái) và Nhã Phương đóng vai bạn thân của nhau trong phim.

Ngày ấy mình đã yêu được chuyển thể từ bộ phim nổi tiếng Hàn Quốc mang tên Discovery of Love. Câu chuyện xoay quanh tình yêu của bộ ba nhân vật chính do Nhã Phương, Nhan Phúc Vinh và Lương Thế Thành đóng. Tuyến nhân vật thứ chính do Bảo Thanh và Chí Thiện thể hiện. Phim có nhiều tình huống hài hước đan xen các cảnh quay lãng mạn. Đạo diễn Khải Anh cho biết cái kết của Ngày ấy mình đã yêu sẽ không hoàn toàn giống với phiên bản Hàn Quốc. Êkíp đã quay nhiều đoạn kết và sẽ trưng cầu ý kiến khán giả để chọn phương án thích hợp. Phim lên sóng VTV từ ngày 11/6.