Khả Ngân khoe loạt ảnh selfie 'vạn người mê'

Mr. Brown là thương hiệu cà phê đạt tiêu chuẩn quốc tế, được kiểm định khắt khe bởi Tập đoàn King Car. Với thông điệp "Always be there", Mr Brown đem đến trải nghiệm thú vị cho người dùng. Đó là sự tiện lợi và dễ dàng sẻ chia niềm vui với việc uống lon cà phê pha sẵn. Sản phẩm được bán tại các siêu thị và cửa hàng tiện lợi trên toàn quốc.