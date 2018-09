Kenny G và những yêu cầu đặc biệt về ăn ở khi đến Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone ở phòng khách sạn đắt nhất và rất khắt khe về thực đơn ăn uống.

Thông tin nghệ sĩ saxophone Kenny G sang Việt Nam trình diễn vào ngày 13/10 nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả nhiều thế hệ 7X, 8X bởi tiếng kèn của ông gắn liền với những hồi ức của một thời đã qua. Concert của Kenny G tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia nằm trong tour diễn vòng quanh châu Á của ông. Lần này, ông mang theo cả ban nhạc gồm những nhạc công đã gắn bó với ông từ năm 1986 đến nay. Kenny G chơi live hoàn toàn các bản nhạc nổi tiếng như Going Home, Forever in love, Romeo & Juliet, My heart will go on...

Để mời được nghệ sĩ người Mỹ, IB Group Việt Nam - đơn vị sản xuất của Việt Nam đã thương thảo mất 2 năm và phải chứng minh được năng lực về tài chính, khả năng thành công của show diễn, công tác thực hiện, truyền thông, kỹ thuật, hậu cần, an ninh, y tế.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G.

Về phía cá nhân, Kenny G cũng đưa ra những yêu cầu cao và rất chi tiết về điều kiện đi lại, ăn ở. Đoàn của ông sang Việt Nam gồm 12 người, trong đó có 5 nhạc công, một người quản lý, một người set up kỹ thuật, 3 nhân viên phụ trách âm thanh và ánh sáng, 2 nhân viên phụ trách ngoại vụ. Ông muốn được đón tiếp từ chân cầu thang máy bay và đi bằng cửa riêng ra khỏi sân bay. Kenny G yêu cầu không công bố giờ ông đặt chân đến sân bay Nội Bài để tránh gây sự chú ý.

Về phương tiện di chuyển, nghệ sĩ saxophone danh tiếng đưa ra điều kiện cho ban tổ chức, được đưa đón bằng xe VIP, đời từ năm 2014 trở lại đây. Xe này chỉ dành cho Kenny G, các trợ lý không được ngồi chung. Phía Việt Nam phải chụp hình chiếc xe từ nhiều góc cho Kenny G để ông duyệt trước. Riêng tài xế cho ông cũng có những quy định cao. Lái xe phải thành thạo tiếng Anh, am hiểu về những dịch vụ cơ bản của một lái xe chuyên nghiệp, bao gồm hướng dẫn, xứ lý tình huống, hỗ trợ khẩn cấp, đồng thời có thể nói chuyện về những chủ đề cơ bản như văn hóa, thời tiết, con người...

Không gian phòng deluxe suite mà Kenny G sẽ ở tại Việt Nam.

Không chỉ khắt khe về phương tiện đi lại, Kenny G còn có những quy định về khách sạn nơi ông sẽ nghỉ ngơi trong thời gian ở Hà Nội. Trong bản hợp đồng với phía Việt Nam có ghi rõ, Kenny G sẽ ở phòng deluxe suite, phòng cao cấp nhất của khách sạn 5 sao với nội thất đắt đỏ, cách bài trí sang trọng và có view thoáng đãng. Địa điểm, không gian của khách sạn cũng được ông duyệt trước một tháng. Theo tiết lộ của ban tổ chức, ông sẽ ở khách sạn JW Marriot với giá phòng deluxe suite khoảng 6,5 triệu/đêm. Ông ở riêng một tầng, trong khi các thành viên trong đoàn sẽ ở tầng khác. Tổng cộng, đoàn của Kenny G sẽ ở 11 phòng.

Kenny G đặc biệt chuộng ăn sushi và đồ Thái. Vì thế, ông muốn phía Việt Nam phải lên danh mục các nhà hàng và menu đồ ăn cho từng bữa. Nếu ăn tại khách sạn, ông yêu cầu được phục vụ riêng tại phòng, chứ không dùng bữa ở phòng ăn chung của khách sạn.

Ban tổ chức cho tiết, không chỉ riêng Việt Nam mà khi dừng chân tại bất cứ quốc gia nào trong tour diễn, Kenny G cũng đưa ra những quy định nghiêm ngặt về điều kiện đi lại, ăn ở.

Quỳnh Như