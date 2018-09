Kenny G và ban nhạc sẽ chơi live trong đêm diễn ở Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone người Mỹ mang theo cả ban nhạc đã gắn bó với mình suốt 30 năm qua.

Chiều 9/9, ban tổ chức chương trình Kenny live in concert đã có buổi gặp gỡ báo chí tại Hà Nội để công bố những thông tin mới nhất về buổi diễn của nghệ sĩ saxophone nổi tiếng vào ngày 13/10. Ê kíp sản xuất hé lộ, Kenny G sẽ biểu diễn live cùng các nhạc công đã đồng hành cùng ông trong mọi chuyến lưu diễn khắp thế giới từ năm 1986. Ông tự tay biên tập chương trình và chọn lọc những bản nhạc từ quen thuộc cho đến mới ra mắt để giới thiệu đến công chúng Việt Nam. Trong số đó, Going Home, Forever in love, Havana, Romeo & Juliet, My heart will go on... sẽ gợi nhớ đến những ký ức của nhiều thế hệ khán giả.

Kenny G là cái tên quen thuộc với hàng trăm bản nhạc không lời dòng smooth jazz, R&B, Pop và Latin.

Để mời huyền thoại saxophone người Mỹ đến Hà Nội, đơn vị tổ chức đã mất 2 năm đàm phán. Việt Nam không phải là đất nước nằm trên bản đồ âm nhạc thế giới nên để thuyết phục được Kenny G, nhà tổ chức phải chứng minh được năng lực về tài chính, khả năng thành công của show diễn, công tác thực hiện, truyền thông, kỹ thuật, hậu cần, an ninh, y tế... Đáng lẽ, Kenny G về Hà Nội biểu diễn vào năm ngoái nhưng vì chưa thống nhất được hợp đồng, đồng thời chương trình tại Việt Nam không phù hợp với lịch show của ông nên phải hủy bỏ. Phía Việt Nam nhanh chóng làm việc với nghệ sĩ dương cầm Richard Clayderman để thay thế. Show diễn của Richard gây thất vọng cho phần lớn người xem bởi ông chơi trên nền nhạc sẵn. Cũng vì lý do này, ban tổ chức đã cố gắng đầu tư để chương trình của Kenny G live hoàn toàn, giúp khán giả cảm nhận được tiếng kèn saxophone gắn bó với họ từ bao năm qua.

Kenny live in concert mở bán vé từ ngày 9/9 với các mức 600.000, 800.000, 1 triệu, 1,2 triệu, 1,5 triệu, 2 triệu, 2,5 triệu, 3 triệu và 3,5 triệu đồng. Theo đại diện của đơn vị sản xuất - IB Group Việt Nam, mức vé này là hợp lý, nhằm tạo điều kiện cho nhiều tầng lớp công chúng có thể đến thưởng thức tiếng kèn saxophone trứ danh.

Sang Việt Nam, ông sẽ mang theo cả ban nhạc đã gắn bó với mình suốt hơn 30 năm qua.

Đêm diễn của Kenny G tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội nằm trong tour vòng quanh châu Á của nghệ sĩ. Ngoài Việt Nam, ông còn đến Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Ấn Độ. Ê kíp thực hiện chương trình đều là những người gắn bó với Kenny G, phía Việt Nam chỉ lo sân khấu, ánh sáng, âm thanh sao cho concert được diễn ra một cách suôn sẻ và có chất lượng nghệ thuật tốt nhất.

Kenny G, tên đầy đủ là Kenneth Gorelick. Ông sinh ngày 5/6/1956 trong một gia đình có bố mẹ là người gốc Do Thái tại Ann Arbor, Michigan, Mỹ. Kenny bắt đầu bén duyên với chiếc kèn saxophone khi mới lên 10 tuổi. Trong sự nghiệp của mình, ông đã phát hành 18 album và bán được 75 triệu đĩa trên toàn thế giới. Năm 1994, Kenny G giành giải Grammy với nhạc phẩm Forever in Love. Ba năm sau đó, ông ghi danh vào sách Kỷ lục Guinness khi chơi một nốt nhạc lâu nhất bằng saxophone với độ dài 45 phút và 47 giây. Bên cạnh soprano saxophone, ông còn chơi kèn alto, tennor saxophone hay sáo. Không ít ca sĩ danh tiếng từng hợp tác với ông như Whitney Houston, Toni Braxton, Natalie Cole, Aretha Franklin...

Quỳnh Như