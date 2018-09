Kenny G đưa 4.000 khán giả vào mê cung cảm xúc

Mặc dù đã 59 tuổi nhưng Kenny G vẫn còn rất sung sức khi chơi liên tục trong gần 2 tiếng đồng hồ. Nhiều bản nhạc quen thuộc của ông từ những năm 80, 90 như 'Forever In Love', 'Havana' (xem video), 'Sentimental' (xem video), 'The moment' (xem video), 'My heart will go on' (xem video) ... được cất lên trong tiếng vỗ tay của 4.000 khán giả. Điều tạo nên những màn biểu diễn thăng hoa cho Kenny G là sự phối hợp ăn ý của ông với ban nhạc, những nhạc công gắn bó bên ông từ năm 1986 đến nay.