Kelly Clarkson hào hứng khoe chồng trong họp báo

Đây là lần đầu tiên Kelly Clarkson đến Việt Nam. Khi cô vừa sinh con xong cách đây vài tháng, tâm trạng khá chán, bỗng dưng ông xã hỏi về việc sang Việt Nam biểu diễn. Lúc đó, Kelly rất phấn khích, vì Việt Nam là một trong những nơi cô muốn đến trong cuộc đời. Kelly cũng rất thích khán giả ở khu vực Nam Mỹ và châu Á vì họ rất 'máu lửa'. Sắp tới, trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014 vào 6/12, Kelly sẽ hát tặng khán giả 3 bài hit 'Stronger', 'A moment like this' và 'Because of you'.