Kelly Clarkson biểu diễn trong chung kết Hoa hậu VN

Ngôi sao nhạc pop nổi tiếng thế giới sẽ thể hiện các ca khúc hit của cô trong cuộc thi nhan sắc diễn ra vào tối 6/12, tại Phú Quốc.

Mới sinh con gái đầu lòng được vài tháng nhưng Thần tượng Âm nhạc Mỹ 2002 Kelly Clarkson đã nhanh chóng trở lại sân khấu ca nhạc. Cô vừa nhận lời biểu diễn tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014. Đây cũng là lần đầu Kelly Clarkson tới thăm dải đất hình chữ S.

Theo kế hoạch, ngôi sao ca nhạc 32 tuổi sẽ có mặt tại đảo Phú Quốc vào ngày 6/12 và trình diễn những ca khúc hit đình đám của cô trên sân khấu Hoa hậu Việt Nam 2014. Chương trình còn có sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng trong nước. Sự xuất hiện của Thần tượng Âm nhạc Mỹ 2002 hứa hẹn khiến cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia trở thành đêm thăng hoa của nghệ thuật và sắc đẹp.

Ca sĩ Kelly Clarkson.

Chia sẻ lý do mời Kelly Clarkson sang Việt Nam biểu diễn, đại diện ban tổ chức cho biết: "Chúng tôi muốn chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014 trở thành 'đại tiệc' văn hóa đặc sắc và ấn tượng nhất trong năm. Trong đó, tiết mục biểu diễn của Kelly Clarkson như một điểm nhấn đáng nhớ để tôn vinh sắc đẹp Việt. Đây cũng là cơ hội góp phần quảng bá hình ảnh của Phú Quốc và Việt Nam ra thế giới".

Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014 diễn ra tại Vinpearl Phú Quốc và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1. Như vậy, sau Nha Trang, "đảo Ngọc" Phú Quốc bắt đầu được xem là địa điểm lý tưởng cho các cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia và quốc tế, bên cạnh thế mạnh du lịch sẵn có.

Kelly Clarkson là ngôi sao ca nhạc người Mỹ nổi tiếng thế giới. Cô là người đầu tiên được vinh danh Thần tượng Âm nhạc Mỹ 2002 và đoạt hai giải Grammy danh giá trong các năm 2004 và 2006, tại hạng mục "Nghệ sĩ trình diễn nhạc pop xuất sắc". Tính đến nay, cô cho ra mắt 5 album được khán giả toàn thế giới yêu thích như Thankful, Breakaway, My December, All I ever wanted và Stronger.

Ngoài ra, Kelly còn giành 4 giải American Music Awards, 3 giải MTV Video Music Awards, 2 giải Academy Country Music Awards, 1 giải CMA Awards, và 12 giải thưởng Billboard Awards.

Hương Giang