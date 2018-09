Katy Perry sắp sang Việt Nam

Giọng ca 'Dark Horse' đến TP HCM để tham dự một sự kiện vào ngày 12/5.

Cách đây không lâu, người hâm mộ Việt Nam xôn xao thông tin Katy Perry đến Việt Nam khi trên mạng xuất hiện tấm poster quảng cáo cho chương trình mà ngôi sao nổi tiếng này góp mặt. Tuy nhiên, hôm nay (21/4), đơn vị mời Katy Perry mới xác nhận, cô sẽ có mặt tại TP HCM vào ngày 12/5 để dự bữa tiệc do tạp chí Forbes tổ chức. Thời điểm đó, giọng ca Roar đang có tour diễn tại các nước Đông Nam Á như Philippines, Indonesia, Singapore, Thái Lan.... Đây là lần đầu tiên, Katy Perry sang Việt Nam nên nhanh chóng tạo được sự quan tâm từ cộng đồng fan.

Ngôi sao ca nhạc Katy Perry sẽ đến Sài Gòn vào ngày 12/5.

Theo tiết lộ của ban tổ chức, Katy Perry sẽ tham gia sự kiện Under 30 Summit (Diễn đàn Thế Hệ Trẻ) để khích lệ giới trẻ Việt Nam bộc lộ kế hoạch xây dựng tương lai. Trong nhiều năm qua, cô luôn đứng trong danh sách những nữ ca sĩ kiếm tiền nhiều nhất thế giới và lọt vào top Những nghệ sĩ quyền lực của tạp chí Forbes. Trong bữa tiệc ngày 12/5 tại TP HCM, ngoài Katy Perry còn có nhiều doanh nhân trẻ, nghệ sĩ, nhà khoa học, nhà hoạt động xã hội... của Việt Nam. Dự kiến, có khoảng 800 vị khách tham gia sự kiện này.

Katy Perry tên thật là Katheryn Elizabeth "Katy" Hudson, sinh năm 1984 tại Mỹ. Cô bắt đầu nổi tiếng với đĩa đơn A kissed a girl vào năm 2007 và sau đó là hàng loạt những hit đình đám như: Firework, Last Friday Night, The One That Got Away, Hot n Cold, Roar, Dark Horse... Tính đến nay, nữ ca sĩ 31 tuổi đã bán được hơn 11 triệu đĩa album và hơn 81 triệu đĩa đơn trên khắp thế giới. Tuy vậy, cô chưa nhận được bất cứ giải Grammy nào dù đã 10 lần có tên trong các đề cử.

Trong cuộc sống riêng tư, Katy Perry từng trải qua lần đổ vỡ hôn nhân với diễn viên hài Russell Brand. Cô cũng đã chia tay ca sĩ John Mayer vào cuối năm ngoái sau hơn 2 năm hẹn hò.

