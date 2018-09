Kathy Uyên khoe vai trần giữa trời lạnh

Trong 'Hello Vietnam', Kathy Uyên thích thú bởi được đến nhiều địa danh như Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ.... và tìm hiểu về văn hóa từng vùng miền. Cô bật mí, mình mê cháo sườn, bún chả que tre, các món ốc, bánh cuốn... của Hà Nội. Khi đến Văn Miếu thăm quan, cô hiểu rõ hơn lý do vì sao công trình này được in trên tờ tiền Việt Nam.