Kang Tae Oh 'Tuổi thanh xuân' đến TP HCM họp fan

'Người tình màn ảnh' của Nhã Phương sẽ trở lại Việt Nam và tham gia một dự án lớn.

Kể từ khi bộ phim Tuổi thanh xuân phần 2 kết thúc, khán giả Việt không có cơ hội gặp lại Kang Tae Oh - nam chính trong phim. Mới đây, đại diện của Kang Tae Oh cho biết, nam diễn viên sẽ đến TP HCM vào 7/6 tới để tham gia một dự án của một kênh truyền hình tại Việt Nam. Nhân dịp này, Kang Tae Oh có buổi họp fan thứ hai.

Diễn viên Kang Tae Oh.

Buổi họp fan của Kang Tae Oh không bán vé. Ban tổ chức phát hành 100 thư mời dành cho những khán giả thực sự yêu mến nam diễn viên. Khán giả muốn dự buổi họp fan có thể đăng ký trên fanpage của kênh truyền hình này.

Trước đó, Kang Tae Oh gây sốt mạng xã hội khi đăng tải trên instagram hình ảnh hậu trường một buổi chụp ảnh.

Kang Tae Oh sẽ đến TP HCM vào 7/6 tới.

Kang Tae Oh sinh năm 1994, là diễn viên người Hàn Quốc và là thành viên của nhóm nhạc 5urprise. Anh đã đóng khá nhiều phim, nhưng được khán giả Việt Nam yêu thích nhờ vai diễn trong phim Tuổi thanh xuân. Trong phim, anh diễn chung với Nhã Phương, tạo thành cặp đôi màn ảnh rất ăn ý. Nhờ vai diễn trong phim này, Kang Tae Oh đoạt giải Nam diễn viên ấn tượng của giải thưởng VTV năm 2015.