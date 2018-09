Kang Tae Oh hội ngộ Nhã Phương

Những phân cảnh lãng mạn của cặp đôi trong bộ phim “Tuổi thanh xuân” sẽ được tái hiện ở buổi giao lưu với người hâm mộ ngày 14/3 tại Hà Nội.

Cuối tuần này, Kang Tae Oh sẽ từ Hàn Quốc đáp chuyến bay sang Việt Nam để góp mặt trong buổi giao lưu với khán giả Việt. Anh chàng có gương mặt điển trai sẽ gặp lại cô bạn gái Linh (do nữ diễn viên trẻ Nhã Phương thể hiện) và Khánh (do nam diễn viên Hồng Đăng đảm nhận), để cùng điểm lại những dấu ấn và tái hiện một số phân cảnh được yêu thích nhất. Đây còn là dịp để các fan chiêm ngưỡng thực tế quá trình hóa thân thành nhân vật thú vị của 3 diễn viên trẻ đầy tài năng.

Bộ 3 của “Tuổi thanh xuân” sẽ tái hiện câu chuyện 3 người ngay trong buổi giao lưu.

Kang Tae Oh sinh năm 1994, sở hữu vẻ ngoài nổi bật và là thành viên của nhóm nhạc thần tượng 5urprise. Trong bộ phim "Tuổi thanh xuân" do Việt Nam và Hàn Quốc hợp tác sản xuất, Kang Tae Oh đóng vai Junsu, một chàng trai bảnh bao, đa tài nhưng tính tình trẻ con. Là con trai của chủ nhà, cuộc đời của Junsu hoàn toàn thay đổi kể từ ngày Linh (Nhã Phương) cùng những người bạn khác tới ở trọ. Anh có nhiều trải nghiệm trong cuộc tình tay ba với Linh và Khánh (Hồng Đăng).

Kang Tae Oh từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình của Hàn Quốc.

Cũng trong ngày 14/3, người hâm mộ sẽ được tận mắt nhìn những sản phẩm công nghệ từ Samsung (như Galaxy Note 4, Galaxy NX300) đã đồng hành cùng các diễn viên qua từng thước phim. Các sản phẩm này sẽ được dàn diễn viên ký tên và bán đấu giá ngay tại sự kiện nhằm gây quỹ từ thiện.

Chương trình giao lưu, đấu giá từ thiện cùng Kang Tae Oh, Nhã Phương, Hồng Đăng diễn ra vào lúc 16h ngày 14/3 tại Trung tâm mua sắm The Garden Hà Nội. Đăng ký tham dự tại fanpage Sam Sung Việt Nam.

Tất cả khoản tiền thu được từ buổi đấu giá sẽ được quyên góp cho chương trình Thư viện thông minh của Samsung dùng để xây dựng mô hình thư viện với trang thiết bị hiện đại cùng nhiều đầu sách cho các trường học tại nhiều địa phương ở Việt Nam.

Thư Kỳ