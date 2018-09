John Huy Trần biên đạo nhạc 'sến' cho top 20 'Bước nhảy'

Giám khảo Việt kiều mê nhạc 'sến', ngược lại với nhận định của Quốc Trung về dòng nhạc này trước đó.

Biên đạo John Huy Trần là một trong những giám khảo ấn tượng tại cuộc thi Thử thách cùng bước nhảy. Là Việt kiều, không sõi tiếng Việt nhưng John Huy luôn mang đến cảm giác thân thiện, chân thành dành cho các thí sinh sau mỗi tiết mục dự thi.

John Huy Trần đảm nhận vai trò giám khảo vòng loại của So you think you can dance phiên bản Việt. Ở vòng chung kết, anh là một trong những người biên đạo các bài thi của thí sinh. Sống ở nước ngoài từ nhỏ, nhưng John Huy đặc biệt dành tình cảm cho những ca khúc tiếng Việt. Trong cuộc thi năm ngoái, màn biên đạo của anh cho Quang Đăng và Hồng Nhung trong bài nhảy Lại gần hôn anh được nhiều khán giả yêu thích.

Biên đạo múa John Huy Trần.

Những ngày qua, John Huy Trần tất bật lên ý tưởng cho các bài biểu diễn trong liveshow 1 của Top 20 ở mùa thi thứ hai. Anh bật mí, khán giả sẽ rất bất ngờ với tiết mục của một cặp thí sinh nhảy điệu Lyrical Jazz. Lần đầu tiên, người xem được thấy những nam, nữ vũ công trẻ trung, hiện đại đắm mình trong giai điệu ngọt ngào, da diết của nhạc "sến" trên nền ca khúc Thao thức vì anh do Cẩm Ly thể hiện.

Đây là sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương, rất được John Huy yêu thích. Anh cho rằng, việc kết hợp giữa nghệ thuật nhảy, múa với dòng nhạc bị cho là ủy mị không chỉ mang đến sự mới lạ, mà còn giúp khán giả trẻ tiếp cận được với những ca khúc vang bóng một thời. Với tiết mục đặc biệt này, John Huy Trần gần như thể hiện ngược lại với phát ngôn cách đây không lâu của nhạc sĩ Quốc Trung. Huấn luyện viên The Voice từng phát biểu: "Thanh niên, trí thức trẻ thông thạo công nghệ, sành điệu lại đắm đuối những ca khúc sướt mướt cách đây gần 100 năm có gọi là bình thường hay không?". Phát ngôn này đã vấp phải không ít phản ứng của khán giả yêu nhạc xưa, nhạc "sến".

Liveshow 1 sẽ có chủ đề Đi học. Các tiết mục trong đêm đều mang đậm không khí của tuổi học trò, với phần biên đạo của John Huy Trần, Việt Max - Hà Lê, Đạt Minh, Y Thanh, Giang Châu, Bùi Ngọc Quang, Mai Anh, Khánh Thu - Quang Thịnh và Rosie Pollard. Hàng loạt ca khúc quen thuộc được sử dụng làm nhạc nền cho bài nhảy của thí sinh trong đêm này như Cây đàn sinh viên, Fix you, When I were your man...

Cách đây ít ngày, top 20 đã bắt thăm để biết bạn nhảy của mình trong 5 tuần thi đầu tiên và thể loại biểu diễn trong liveshow 1. Đêm tranh tài diễn ra lúc 21h thứ bảy 28/9, còn đêm công bố kết quả phát sóng lúc 21h chủ nhật 29/9 trên HTV7, Hà Nội 1 và một số kênh khác. Hai giám khảo chính của vòng chung kết là Chí Anh và Tuyết Minh. Giám khảo khách mời của liveshow 1 là ca sĩ Đoan Trang.

Hân Quy