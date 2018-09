Jennifer Phạm sinh con trai vào đêm Noel

Ông xã Đức Hải hạnh phúc khoe trên trang cá nhân, thiên thần nhỏ đã chào đời vào một ngày đặc biệt.

Cách đây ít giờ, trên Facebook cá nhân, doanh nhân Đức Hải đã tiết lộ tin vui, con trai của anh và Hoa hậu Jennifer Phạm đã ra đời vào đúng đêm Giáng sinh. Anh viết: "Our boy picked a very special day to say: Hello the world! Hello my little boy!" (Tạm dịch: Cậu bé của chúng tôi đã chọn một ngày rất đặc biệt để nói: Xin chào thế giới! Xin chào cậu bé của tôi). Anh cho biết, Jennifer Phạm sinh tại bệnh viện Fountain Valley Regional Hospital, California, Mỹ. Trước đó, vợ chồng Hoa hậu vừa kỷ niệm tròn 4 năm ngày cưới.

Jennifer Phạm sinh con trai vào đúng đêm Noel.

Khi biết tin vui, rất đông người thân và bạn bè của cặp đôi đã gửi lời chúc mừng Jennifer Phạm đã 'mẹ tròn, con vuông'. Họ cũng mong Jennifer sớm hồi phục sức khoẻ và trở về nhà cùng thiên thần nhỏ.

Từ khi mang thai con trai, Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2006 đã tạm ngưng hoạt động nghệ thuật để nghỉ ngơi. Cô tăng cân nhiều nhưng vóc dáng vẫn rất gọn gàng. Cuối tháng 11, cô bay sang Mỹ để chuẩn bị sinh nở. Cô từng tâm sự, cảm giác hồi hộp chờ đón con trai vẫn còn nguyên như lần cô sinh Bảo Nam và bé Na.

Hoa hậu Jennifer Phạm và doanh nhân Đức Hải kết hôn vào cuối năm 2012. Sau 4 năm chung sống, cặp đôi đã có hai nhóc tỳ, một gái, một trai. Trước đó, Hoa hậu châu Á tại Mỹ đã có con trai đầu lòng Bảo Nam ở cuộc hôn nhân đầu tiên với ca sĩ Quang Dũng.