Isaac ngồi cạnh Lee Byung Hun, thắng giải tại LHP Busan

Cựu thành viên nhóm 365 phát biểu bằng tiếng Anh trôi chảy khi nhận giải 'Ngôi sao triển vọng'.

Tối 7/10, lễ trao giải Asia Star được tổ chức bởi Liên hoan phim Busan và tạp chí Marie Claire, diễn ra tại Hàn Quốc. Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ liên hoan phim. Ca sĩ - diễn viên Isaac của Việt Nam vinh dự được nhận giải Rising star - Ngôi sao triển vọng. Đây là một trong 6 hạng mục của giải thưởng. Tại buổi lễ, Isaac được xếp ngồi cạnh nam diễn viên Lee Byung Hun.

Isaac ngồi cạnh tài tử Lee Byung Hun.

Khi lên sân khấu nhận giải, Isaac tỏ ra rất tự tin, phát biểu bằng tiếng Anh lưu loát. Anh cho biết, mình vô cùng bất ngờ khi được xướng tên và đây là giải thưởng điện ảnh đầu tiên của anh. Cựu thành viên nhóm 365 đã nói lời cảm ơn những người đồng hành, hỗ trợ anh thời gian qua.

Isaac nhận giải tại Hàn Quốc

Trên trang cá nhân, Isaac chia sẻ cảm xúc: "Cứ tưởng chỉ được mời đến dự thôi, ai ngờ được xướng tên lên nhận giải cùng các ngôi sao Hàn Quốc khác. Thật sự đến giờ vẫn không hiểu là tại sao và mình đã làm gì để được giải thưởng này".

Tại sự kiện, diễn viên Lee Byung Hun đoạt giải Actor of the year và mỹ nhân của phim truyền hình đình đám W - Hai thế giới Han Hyo Joo thắng giải Actress of the year.

Trước Isaac, diễn viên Nhã Phương cũng được mời dự sự kiện Seoul International Drama Awards 2016, diễn ra tại Hàn Quốc. Cô được trao giải Ngôi sao châu Á - Asian Star.

Ngô Trác