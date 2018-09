Huỳnh Anh lần đầu công khai bạn gái Việt kiều Bỉ

Sau nhiều tháng yêu xa, nam diễn viên 'Cả một đời ân oán' mới được gặp bạn gái ở Việt Nam.

Trên trang Instagram cá nhân, Huỳnh Anh đăng hình ảnh bạn gái kèm theo chú thích: "Love is blind, true. She is also pretty when she get mad with me". (Tạm dịch: Tình yêu đúng là mù quáng. Cô ấy vẫn xinh đẹp ngay cả khi giận tôi). Đây là lần đầu tiên anh công khai hình ảnh của bạn gái sau nhiều tháng yêu xa.

Hình ảnh bạn gái Huỳnh Anh được chia sẻ trên Instagram của nam diễn viên.

Bạn gái Huỳnh Anh tên Y Vân, là người Bỉ gốc Việt. Cô sinh năm 1992, bằng tuổi nam diễn viên và hiện hoạt động chính trị ở Bỉ. Cả hai quen nhau hơn một năm nhưng cách đây nửa năm mới chính thức gọi nhau là "honey". Họ bắt đầu tìm hiểu rồi yêu nhau qua mạng Internet. Huỳnh Anh chia sẻ, anh dự định sang Bỉ vào tháng 7 để cả hai chính thức gặp nhau nhưng vì chuẩn bị cho kế hoạch đóng phim nên anh buộc phải hủy chuyến đi này. Bù lại, bạn gái anh đã quyết định từ Bỉ về Việt Nam để cả hai đoàn tụ.

Trên trang cá nhân, Y Vân cũng chia sẻ cảm xúc khi lần đầu được gặp bạn trai, cô viết: "Hạnh phúc muốn khóc". Cô cho biết sẽ ưu tiên việc thăm gia đình rồi mới dành thời gian cho người yêu trong chuyến trở về này. Trước câu hỏi có quan tâm đến việc bạn trai giữ hình người cũ trên trang cá nhân, cô cho rằng "đã là quá khứ thì phải biết thông cảm và tôn trọng".

Bạn gái Huỳnh Anh sinh năm 1992, hiện hoạt động chính trị ở Bỉ.

Với Y Vân, việc nửa kia để ảnh bạn gái cũ trên mạng xã hội không nói lên được điều gì."Rút kinh nghiệm từ những cuộc tình đã qua, tôi không muốn chia sẻ nhiều về chuyện tình cảm lúc này. Tôi đợi thời cơ chín muồi mới tiết lộ", nam diễn viên Cả một đời ân oán cho biết. Trước khi yêu bạn gái hiện tại, Huỳnh Anh từng có tình yêu 3 năm với Á hậu Hoàng Oanh.

Huỳnh Anh sinh năm 1992, được nhiều người biết tới qua các phim truyền hình: 'Cả một đời ân oán', 'Cầu vồng tình yêu', 'Tình khúc bạch dương'...

Thời gian vừa qua, Huỳnh Anh liên tiếp dính phải những chuyện không may như bị hủy vai trong Hậu duệ mặt trời, bị nghệ sĩ hài Việt Hương tố đến muộn, để 100 người trong êkíp của một gameshow truyền hình phải chờ, bị nghi lộ ảnh khỏa thân...

Huỳnh Anh sinh năm 1992 tại Hà Nội. Anh từng là vận động viên của đội tuyển taekwondo trẻ Hà Nội. Nam diễn viên ghi dấu ấn trong nhiều bộ phim như Bi, đừng sợ!, Thiên sứ 999, Bộ tứ 10A8, Cầu vồng tình yêu, Tình khúc bạch dương, Cả một đời ân oán...