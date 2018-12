Huỳnh Anh: 'Bạn gái vực tôi khỏi cơn tuyệt vọng'

Sự xuất hiện của bạn gái Việt kiều giúp nam diễn viên trở nên phấn chấn, không bị trượt dài trong nỗi buồn chia tay mối tình cũ.

- Anh tìm thấy điểm tương đồng nào giữa mình và nhân vật Phi trong 'Chạy trốn thanh xuân'?

- Phi giống như bao chàng trai bình thường khác cho đến khi gặp An (Lưu Đê Ly) và nhận ra đó là tình yêu của cuộc đời mình. Phi ban đầu có nhiều hiểu lầm với An nên rất ghét và cho rằng cô là người không ra gì, thuộc phường đầu trộm đuôi cướp. Khi tất cả những hiểu lầm ấy được hóa giải và thực sự hiểu An, Phi nhận ra mình phải là người đàn ông luôn luôn có mặt để yêu thương An và làm cho cô ấy vui.

Tôi giống Phi nhiều lắm, nhất là ở điểm yêu nồng cháy. Phi đâm đầu vào yêu mà không quan tâm những chuyện xung quanh như thế nào, chỉ cần biết An là người mình thích, bằng mọi giá phải đến với cô ấy. Phi luôn muốn ở bên và che chở cho người mình yêu. Ở ngoài đời tôi cũng thường yêu đâm đầu vào tường như vậy mới chết chứ (cười).

- Anh đang yêu như thế nào?

- Bây giờ, tôi không nghĩ mình có yêu đâm đầu vào tường hay không mà thả lòng cho mọi thứ diễn ra tự nhiên. Tình yêu không đơn giản là hai người gặp nhau rồi "cảm nắng". Tình yêu cần phải được vun xới, tưới tắm hàng ngày bằng cách tạo ra những kỷ niệm cho nhau. Tình yêu đẹp hay không là do hai người đối xử đẹp hay không. Hiện tại, đối với tôi, tình yêu là hai người phải cùng nhau xây dựng điều gì đó hoặc hướng tới một gia đình.

Nếu có thể, tôi muốn đâm đầu vào tường yêu lúc ban đầu. Sau đó, hai người tìm hiểu nhau thật kỹ và nếu thấy hợp sẽ đi tiếp. Đến khi nào cả hai thấy rất hợp thì cùng nhau xây dựng gia đình, sinh con đẻ cái và có những cam kết chung.

- Cô gái bên cạnh khiến anh muốn đi đến giai đoạn nào của hành trình yêu mơ ước đó?

- Tôi và cô ấy nói chuyện rất hợp. Chúng tôi có thể san sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống. Để bước thêm một bước nữa, có lẽ chúng tôi phải đợi thêm một thời gian sau khi cô ấy về Việt Nam. Tôi muốn mọi thứ diễn ra tự nhiên nên cũng chẳng muốn biết trước tương lai sẽ ra sao.

- Khoảng cách địa lý cản trở tình yêu của hai người thế nào?

- Không thể ở bên nhau hàng ngày nhưng tôi và cô ấy có nhiều cách khác để vun đắp tình cảm. Bản chất của tình yêu là sự quan tâm, tình cảm và lời động viên mà. Khi nói chuyện với Y Vân, tôi cảm nhận được sức hút khiến mình muốn nói chuyện tiếp và cảm thấy nhẹ lòng như thể cô ấy là người trong gia đình. Tôi cảm thấy tình yêu này sẽ rất bền.

- Điều gì ở cô ấy khiến anh cảm thấy trân trọng nhất?

- Từng có khoảng thời gian tôi cảm thấy tuyệt vọng, chán nản cuộc sống. Trong lúc tuyệt vọng nhất, tình yêu của cô ấy như ngọn lửa cho tôi sức mạnh. Y Vân lúc nào cũng sẵn sàng nói chuyện, nghe tôi kể mọi điều. Tôi là người không chịu được cô đơn và rất sợ cảm giác một mình. Đến khi có tình yêu bên cạnh, tôi vượt qua cơn tuyệt vọng, bỗng trở nên mạnh mẽ và có thể làm bất cứ điều gì. Sắp tới, tôi sẽ triển khai những dự án đã ấp ủ từ lâu.

Bạn gái Huỳnh Anh tên Y Vân, là Việt kiều Bỉ. Cô hiện làm việc trong ngành Quan hệ quốc tế tại châu Âu.

- Khoảng thời gian tuyệt vọng mà anh vừa nhắc đến có liên quan gì đến thời điểm anh vướng vào một loạt rắc rối như bị nghệ sĩ Việt Hương chỉ trích đi muộn hay bị cho là lộ ảnh nóng cách đây vài tháng?

- Không, tôi thực sự tuyệt vọng từ trước đấy cơ. Đó là khi mối quan hệ trước của tôi đổ vỡ. Tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện tình cảm khiến mình tuyệt vọng và xuống tinh thần đến thế. Tôi đã uống rượu rất nhiều. Đến khi cơ thể phản ứng lại và bị đau dạ dày, tôi mới nghĩ mình cần phải thay đổi.

Y Vân xuất hiện khi tôi đâm đầu vào công việc để quên đi mọi thứ. Thời gian đó, tôi vừa diễn vai phản diện vừa làm sản xuất phim điện ảnh Vô gian đạo và cứ thế lao vào làm tất cả việc mọi người yêu cầu mà không hề chú ý đến điều gì. Ban đầu, chúng tôi nhắn tin làm quen trên Instagram. Tôi hỏi rất nhiều về cuộc sống của cô ấy và cảm thấy cả hai có rất nhiều điểm chung.

Ban đầu chỉ là những câu hỏi vu vơ nhưng rồi chúng tôi bị cuốn vào mối quan hệ từ bao giờ mà không biết. Tình cảm cứ thế tiến triển mỗi ngày. Múi giờ của cô ấy lệch với tôi khoảng 5-6 tiếng nhưng ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện trên Instagram, Facetime rồi nhắn tin...

- Gần một tháng bên nhau sau khoảng thời gian yêu xa khiến tình cảm của anh và bạn gái tiến triển ra sao?

- Nó khiến chúng tôi gần gũi hơn, chính thức trở thành người yêu của nhau và muốn tiến xa hơn nữa. Trước đó, chúng tôi chưa hề gặp nhau và tình cảm chưa thể chính thức là tình yêu. Tuy nhiên, việc cô ấy trở về đã khiến chúng tôi có với nhau rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

- Sự có mặt của bạn gái ở Việt Nam đã khiến cuộc sống của anh thay đổi ra sao?

- Trước khi cô ấy về, tôi rất ngại ra đường vì vướng phải những lùm xùm, trong đó có chuyện bị chị Việt Hương trách đi muộn và bị cho là lộ ảnh nóng. Dù những tấm ảnh đó không phải là mình, tôi vẫn rất ngại và thấy rất khó khăn trong việc ra ngoài đường nhìn ai đó.

Khi Y Vân xuất hiện, tự nhiên tôi cảm thấy chẳng có vấn đề gì nữa hết. Cô ấy hỏi tôi: "Có phải anh đâu mà anh sợ gì vậy? Anh còn phải sống nữa chứ, chẳng lẽ cứ thế này mãi à?". Những câu nói đó khiến tôi hiểu ra và tự hỏi bản thân: "Ừ nhỉ, tại sao mình phải lẩn tránh như tội phạm và cư xử như thể chính mình là người trong tấm ảnh đó?". Tôi hiểu rằng mình đâu đáng bị như vậy. Tất cả chỉ là những chuyện trên trời rơi xuống và tôi chỉ đang cố gắng vì công việc và sự nghiệp của mình mà thôi.

Khoảnh khắc ngọt ngào của Huỳnh Anh và bạn gái khi Y Vân về Việt Nam hồi tháng 7/2018.

- Bạn gái nghĩ sao về con đường sự nghiệp mà anh chọn?

- Tôi lúc nào cũng ủng hộ con đường của cô ấy và cô ấy cũng vậy. Trước khi đến với nhau, tôi đã làm phim rồi và mãi là con người như thế này. Không ai có thể bước vào cuộc đời tôi rồi bắt tôi trở thành một con người khác. Kể cả bạn gái hay đồng nghiệp cũng không thể khiến tôi thay đổi như vậy. Tôi không muốn điều đó xảy ra chút nào.

Lý do khiến tôi và Y Vân có thể duy trì mối quan hệ là cả hai đều biết rõ mong muốn của nhau. Tôi sẽ chỉ phát triển sự nghiệp ở Việt Nam vì tôi yêu nơi này và muốn cống hiến điều gì đó cho đất nước của mình. Trong khi đó, Y Vân dù ở Bỉ nhưng cũng muốn lựa chọn sự nghiệp ở châu Á vì cảm thấy đây mới là nơi cô ấy thực sự thuộc về. Cô ấy có thể sẽ phát triển sự nghiệp ở một số nước như Indonesia, Malaysia, Thái Lan hoặc Việt Nam.

Cô ấy thực sự mong muốn trở về đây để phát triển sự nghiệp chứ không phải vì tôi muốn như vậy. Hiện tại, tôi và cô ấy đã có nhiều dự định, lên kế hoạch cho lần hội ngộ tới. Cô ấy sẽ về Việt Nam vào tháng 12 và chúng tôi sẽ cùng nhau đi đâu đó.

- Anh có kế hoạch gì cho sự nghiệp trong thời gian tới?

- Năm vừa rồi là một năm nhiều biến cố nhưng cũng có những bước nhảy vọt đáng mừng trong sự nghiệp của tôi. Tôi nhận ra mình đã trưởng thành hơn sau 10 năm khi trở lại đóng phim của VFC với phim Cả một đời ân oán và hội ngộ cặp đạo diễn mà tôi coi như thầy giáo là Trọng Trinh - Bùi Tiến Huy. Những công việc khác của tôi cũng tiến triển rất nhiều. Hiện tại, tôi ấp ủ nhiều dự định kinh doanh như đóng thuyền, sáng tạo ứng dụng dành cho các nghệ sĩ hoạt động độc lập kết nối với nhiếp ảnh, stylist, quản lý giờ giấc...

Cách đây 12 năm tôi đã xác định mình phải làm nghệ sĩ đa năng và quan tâm đến bất cứ thứ gì khiến mình thấy hứng thú. Con đường tôi chọn là làm phim và trở thành đạo diễn. Để làm được điều đó, tôi phải có trải nghiệm sâu sắc trong thời gian dài để thực sự hiểu cuộc sống. Muốn làm đạo diễn thì phải có nhiều tiền nên bên cạnh làm diễn viên, tôi muốn gieo mầm điều gì đó để có tương lai lớn mạnh, làm bước đà tốt cho những dự định sau này. Làm phim đâu có kiếm được nhiều tiền nên nếu muốn lo cho bố mẹ, em gái và lập gia đình thì tôi phải tính chuyện kinh doanh thêm.