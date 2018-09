Huyền Trang ăn hết cả một chiếc đùi cừu

Bị tụt lại sau cùng, đội vàng của Huyền Trang và nhà thiết kế An Đinh quyết định chọn thử thách 'Nhảy cóc' để tìm cơ hội vươn lên vị trí an toàn. Thử thách của họ phải ăn hết hai chiếc đùi cừu luộc rất to và còn nguyên da. Quán quân VN's Next Top Model 2010 vốn quen ăn kiêng giữ dáng nên phải 'chiến đấu' khá vất vả với khẩu phần đủ cho vài người thế này.