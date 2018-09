Huyền My tập catwalk trên đôi giày cao 20cm 

Chuyên gia người Philippines cũng nhận định, nhược điểm của các người đẹp Việt nói chung là thiếu sự tự tin, giọng nói và cách phát âm trên sân khấu. Để khắc phục điều này, Anjo Santos đã có ‘chiêu cực độc’ để tập luyện cho Huyền My, đó là bắt cô xuống quảng trường ngay trước khu chung cư vào lúc 12h đêm để học trình diễn và hét thật to câu giới thiệu “I’m Huyen My, 22, from Vietnam”. Ban đầu Huyền My rất ngại ngùng nhưng dần dần cô đã mạnh dạn, tự tin hơn.