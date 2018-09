Huyền My sẽ kiện nếu cô gái tố cáo không xin lỗi công khai

Chiều 18/5, luật sư của Huyền My đã tới cơ sở kinh doanh của cô gái tố Á hậu để làm việc.

Scandal Huyền My bị tố nhắn tin gạ gẫm người yêu của bạn thân là đề tài bàn tán trên nhiều diễn đàn trong những ngày qua. Vụ việc làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín và cuộc sống của gia đình Á hậu. Để bảo vệ danh dự, Huyền My đã ủy quyền cho luật sư riêng vào cuộc nhằm làm sáng tỏ sự việc. Chiều qua (18/5), vị luật sư đến cơ sở kinh doanh của cô gái đã tố Á hậu để tống đạt yêu cầu cô gái này chấm dứt các hành vi vu khống.

Sau khi luật sư của Huyền My đến cơ sở kinh doanh của cô gái làm việc, cô gái đã chỉnh sửa tên Á hậu thành 'em' trên Facebook.

Toàn bộ quá trình tống đạt đã được thừa phát lại ghi nhận lại bằng các nghiệp vụ mà pháp luật cho phép. Phía luật sư của Huyền My tuyên bố nếu trước 17h ngày hôm nay (19/5), cô gái không có đính chính và xin lỗi công khai, phía luật sư sẽ tiến hành các biện pháp tiếp theo để xử lý vụ việc. Luật sư không loại trừ khả năng khởi kiện ra tòa và gửi đơn tố cáo lên cơ quan điều tra.

Ngay sau cuộc làm việc giữa hai bên, buổi tối cùng ngày những status trước đó tố Á hậu Huyền My đã được cô gái này chỉnh sửa lại. Cụ thể, tất cả status trước đây chỉ đích danh tên Huyền My đã được chỉnh sửa từ “My” thành ‘em” một cách chung chung. Những bức ảnh chụp màn hình đoạn chat giữa cô gái và Huyền My từng được công bố trước đó trên Facebook của cô gái cũng đã được chỉnh sửa. Tên Facebook “Nguyen Tran Huyen My” và avatar của Á hậu trong những bức ảnh này đã được xoá đi.

Cô gái cũng xóa tên Facebook của Huyền My trong những đoạn tin nhắn.

Trước động thái trên, luật sư của Huyền My cho biết phía này vẫn đang chờ đợi những phản hồi tích cực từ phía cô gái để làm căn cứ xem xét tiếp tục xử lý vụ việc. Những ngày qua, scandal đã ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của Huyền My, khiến cô không thể tham gia các sự kiện.