Huyền My rạng rỡ đi làm giám khảo

Cuối tuần qua, Huyền My nhận lời làm giám khảo cuộc thi múa dân gian tại Học viện An ninh. Cô được bố mẹ đưa đến địa điểm chấm thi bằng xe hơi. Sự xuất hiện của Á hậu thu hút nhiều ánh nhìn của nam sinh trường An ninh.