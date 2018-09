Huyền My rạng rỡ bên nam diễn viên Myanmar

Tại buổi họp báo, Huyền My đã tiết lộ lý do cô nhận lời tham gia bộ phim. Á hậu nói, sau khi đăng quang, mặc dù có khá nhiều đề nghị lấn sân nghệ thuật thứ bảy nhưng do lịch làm việc dày đặc, cô chưa sắp xếp tham gia. Lần này, cô thử sức phim ảnh vì nhân vật có tính cách tương đồng với cô: trong sáng, nhân hậu và tích cực với hoạt động xã hội. Hơn nữa, dự án lần này đánh dấu tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Myanmar nên cô rất muốn đóng góp. Bộ phim sẽ khởi quay sau Tết nguyên đán và Huyền My có nhiều thời gian để chuẩn bị cho vai diễn.