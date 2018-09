Huyền My quyết định tậu nhà mới trong khi dự sự kiện

Sáng 28/8, Á hậu Huyền My tham dự sự kiện của một dự án khu đô thị cao cấp tại TP HCM mà cô làm đại sứ. Người đẹp diện một bộ váy dạ hội lộng lẫy do nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư thực hiện riêng. Chiếc váy vô cùng nổi bật với gam màu vàng quyến rũ cùng điểm nhấn là phần bên ngoài đính ngọc trai. Huyền My còn đội vương miện trông như một nữ hoàng sắc đẹp.