Huyền My quấn quýt bên em trai

Huyền My tiết lộ, ở nhà, em trai cô có nick name Be. Cả hai dù cách xa nhau 8 tuổi nhưng rất thân thiết. Đôi lúc, hai chị em còn cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt, khiến bố mẹ phải đứng ra giảng hòa.