Huyền My ôm mẹ oà khóc vì không vào top 5 Miss Grand International

Sau đêm chung kết, Á hậu Việt Nam 2014 khóc nức nở trong vòng tay bố mẹ vì tiếc nuối.

Trong đêm chung kết Miss Grand International 2017, diễn ra tối 25/10 tại Phú Quốc, Huyền My nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả trong nước và quốc tế. Trước đó, với việc có tên trong top thí sinh được yêu thích ở các phần thi Trang phục dân tộc, Trình diễn bikini, đại diện Việt Nam có cơ hội lớn đoạt danh hiệu cao. Ở đêm bán kết, chuyên trang sắc đẹp Global Beauties còn chấm điểm rất cao cho Huyền My và dự đoán cô sẽ trở thành Á hậu 2. Tuy nhiên, trong chung kết tối 25/10, mặc dù đã thể hiện tốt trên sân khấu và có bài phát biểu bằng tiếng Anh khá súc tích về thông điệp hoà bình, nhưng Huyền My chỉ dừng chân ở top 10.

Huyền My trong phần thi bikini.

Khoảnh khắc đẹp của Huyền My trong đêm chung kết Miss Grand

Ngay sau giây phút trượt top 5, Huyền My đã bày tỏ sự tiếc nuối trên trang cá nhân: 'Xin lỗi mọi người'. Cô cảm thấy buồn vì không thể có tên trong 5 thí sinh đẹp nhất của Miss Grand International 2017 như kỳ vọng của công chúng.

Huyền My bật khóc trong vòng tay người thân

Một người bạn của Huyền My chia sẻ, sau khi chúc mừng chiến thắng của Hoa hậu Peru trên sân khấu, cô bước xuống khu vực khán đài để gặp người nhà. Khi nhìn thấy bố mẹ, người thân và nhiều fan chào đón mình, cô oà khóc. Á hậu đã khóc rất lâu trong vòng tay mẹ bởi thời gian qua, cô chịu nhiều áp lực. Trong đêm chung kết, bố mẹ, em trai và nhiều bạn bè thân của Huyền My đã bay từ Hà Nội vào Phú Quốc để ủng hộ tinh thần cho cô.

Mắt đỏ hoe vì khóc nhưng Á hậu vẫn cười tươi chụp hình với những khán giả đã cổ vũ cho mình trong đêm thi.

Đông đảo nghệ sĩ và khán giả đồng cảm với tâm trạng của Huyền My. Á hậu Lệ Hằng gửi lời nhắn đến Huyền My: "Mọi sự cố gắng của em đều được đông đảo khán giả Việt Nam công nhận và ủng hộ. Chiến thắng cũng đã chạm tay em... Thôi đã mệt rồi về ngủ thật ngon nha My". Á hậu Diễm Trang, MC Thái Dũng đều cho rằng Huyền My đã làm rất tốt trong suốt hành trình cuộc thi và mọi người tự hào về cô. Riêng Hoa hậu Diễm Hương chia sẻ: "Chúng ta nên cám ơn cô ấy. Chuyện gì xảy ra cũng có lý do đằng sau".

Á hậu chỉ dừng chân ở top 10 chung cuộc.

Một số khán giả nhận xét kết quả của đêm chung kết không hoàn toàn thuyết phục bởi Huyền My xứng đáng được vào top 5.

Trong số các đại diện Việt Nam từng tham dự Miss Grand International, Huyền My là người có thành tích cao nhất với vị trí top 10. Ngoài gương mặt khả ái, cô còn sở hữu hình thể lý tưởng với chiều cao 176cm, số đo ba vòng 83-59-93. Suốt hành trình cuộc thi vừa qua, cô gây ấn tượng với bạn bè quốc tế bằng tính cách thân thiện, cởi mở. Á hậu đã mua tặng trang phục cho Hoa hậu Haiti khi biết người đẹp này có hoàn cảnh khó khăn.