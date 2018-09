Huyền My nói tiếng Anh lưu loát tại vòng phỏng vấn với ban giám khảo Miss Grand

Sau các vòng thi trang phục dân tộc, bikini, hôm qua (19/10), Huyền My cùng thí sinh Miss Grand International 2017 đã có buổi phỏng vấn trực tiếp trong phòng kín với ban giám khảo. Đây là phần thi quan trọng giúp giám khảo đánh giá về tính cách, tâm hồn và kiến thức hiểu biết của từng ứng viên trước thềm đêm bán kết và chung kết. Đại diện Việt Nam được xếp cùng nhóm với Hoa hậu các nước Lào, Philippines, Hungary và Peru. Cô không hề tỏ ra lép vế với màn trả lời ấn tượng bằng tiếng Anh. Khi video phỏng vấn được chia sẻ trên Fanpage của cuộc thi, khán giả đã dành nhiều lời khen ngợi về khả năng nói tiếng Anh lưu loát và phát âm chuẩn của Huyền My.

Huyền My tự tin trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh

Trong buổi phỏng vấn, Huyền My đã tự tin giới thiệu bản thân. Cô may mắn sinh ra và lớn lên trong một gia đình đầy đủ về điều kiện vật chất. khi có thời gian, cô luôn tham gia các hoạt động từ thiện, trong đó có việc phát cơm miễn phí và tặng tiền hỗ trợ cho các bệnh nhân nghèo.

Khi được hỏi về người mình ngưỡng mộ, Á hậu Việt Nam 2014 tiết lộ, cô ngưỡng mộ bà của mình bởi cả hai rất thân thiết và có thể trao đổi mọi chuyện với nhau. Khi biết cháu gái sẽ dự thi Hoa hậu Hòa bình thế giới 2017, bà Huyền My đã động viên cô phải thể hiện hết khả năng bởi các 'đối thủ' của cô đều rất xinh đẹp và tài năng. Bà cô rất muốn đến Phú Quốc cổ vũ cho cháu gái trong đêm chung kết nhưng lại không thể vì sức khỏe yếu. Cách đây ba năm, khi Huyền My đăng quang Á hậu 1 tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014, bà cô cũng vào Phú Quốc để ủng hộ tinh thần.

Huyền My rạng rỡ trong vòng phỏng vấn ban giám khảo.

Với câu hỏi: “Nếu được chọn một người (không phải là bạn) để đăng quang Miss Grand International 2017 thì bạn sẽ chọn ai?” Huyền My đã không ngần ngại chọn Hoa hậu Haiti, Jennifer Alexis. Á hậu chia sẻ, cô biết được hoàn cảnh của đại diện Haiti thông qua báo chí. Mẹ của Jennifer Alexis bị ung thư và cô đến Việt Nam tham dự cuộc thi bằng số tiền đi vay của người quen, một số trang phục do bạn bè, nhà thiết kế hỗ trợ. Huyền My cho rằng, dù có hoàn cảnh khó khăn như vậy nhưng Jennifer Alexis vẫn quyết tâm theo đuổi giấc mơ, do đó, Jennifer là người mạnh mẽ nhất trong số các thí sinh.

Không chỉ thể hiện sự ủng hộ với Hoa hậu Haiti, Á hậu Việt Nam còn có hành động thiết thực để giúp đỡ Jennifer. Cô đặt mua một bộ đồ thể thao từ TP HCM chuyển vào Phú Quốc tặng cho Jennifer mặc trong các hoạt động tập luyện của cuộc thi.

Á hậu khoe trên trang cá nhân về bộ đồ tặng cho người đẹp Haiti khi biết về hoàn cảnh khó khăn của cô.

Ngoài Huyền My, nhiều khán giả tại Việt Nam cũng tìm cách giúp đỡ Miss Haiti khiến người đẹp bật khóc vì xúc động. Đại diện Việt Nam cho biết, cô vô cùng may mắn khi đi thi tại sân nhà và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả, chính vì thế cô muốn chia sẻ tinh thần với các cô gái khác khi họ phải xa nhà.