Huyền My 'ngộp thở' khi được truyền thông Myanmar săn đón

"Tôi khá bất ngờ về diễn xuất của con gái. Huyền My hoàn toàn thoại bằng tiếng Anh. Thời gian quay phim khá gấp gáp nhưng My đã hoàn thành rất tốt", mẹ Huyền My chia sẻ sau khi thưởng thức bộ phim.