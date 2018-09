Huyền My ngồi 'xế lạ' 2 tỷ đồng đi giao lưu với sinh viên

Huyền My vốn là tiểu thư trong một gia đình trí thức ở Hà Nội. Bố cô làm việc ở Viện hàn lâm Đức, thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội, còn mẹ từng làm chủ thẩm mỹ viện nhưng 4 năm nay đã chuyển sang làm quản lý cho cô. Hiện gia đình cô sống ở một chung cư cao cấp tại Hà Nội. Có cuộc sống khá giả, được bao bọc từ nhỏ nhưng Huyền My không ỷ lại mà luôn nỗ lực chứng tỏ khả năng của bản thân. 'Ai cũng có cuộc chiến của riêng mình. Tôi quan niệm muốn đạt được những thứ người khác không có thì mình phải chịu được những điều người ta không chịu được', Huyền My nói. Khi thi Hoa hậu Việt Nam, cô đã tập luyện tích cực, ăn kiêng khắc nghiệt, học ngoại ngữ chăm chỉ và bận rộn với rất nhiều khóa đào tạo kỹ năng mềm. Á hậu kể, nhiều hôm cô luyện catwalk mỏi nhừ, chân rướm máu nhưng khi thấy ống kính hướng đến, cô lại tươi cười như không có chuyện gì. 'Vất vả như vậy nên khi đọc những lời bình luận ác ý, những thông tin sai sự thật về mình, tôi đã bật khóc. Trước chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014, tôi từng có ý định bỏ cuộc. Cuối cùng khát vọng phải chinh phục thành công, đạt được điều mình muốn đã khiến tôi đứng vững, về nhì chung cuộc. Tôi luôn muốn có một tuổi trẻ đầy dấu ấn và thử thách. Người ta vẫn nói tuổi thanh xuân như cơn mưa rào, mưa nặng hạt đấy nhưng sau cơn mưa là cầu vồng lung linh, đẹp đẽ'.