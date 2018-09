Huyền My, Ngọc Hân đi xuồng tặng sách tại chợ nổi Cái Răng

Ngày 23/7, Hoa hậu Ngọc Hân cùng Á hậu Huyền My, Hoàng My và Mâu Thủy tiếp tục đồng hành trong chương trình "Hành trình từ trái tim - Hành trình lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh Niên Việt" do Tập đoàn Trung Nguyên Legend khởi xướng.