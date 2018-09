Huyền My mặc đầm 'xuyên thấu' dù trời lạnh

Huyền My đã có vai diễn đầu tay trong phim 'The lover with beautiful heart', được thực hiện để kỷ niệm quan hệ ngoại giao với Myanmar. Cô cũng muốn phát triển công việc làm MC. Huyền My đang được độc giả Ngoisao.net đề cử ở hạng mục 'Mỹ nhân của năm' trong giải thưởng 'Ngôi sao của năm 2015'. Để bình chọn cho Huyền My, độc giả soạn tin 3 gửi 6289 / 6689 / 6789.